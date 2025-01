Capitals beziehen in Klagenfurt deutliche Niederlage

Klagenfurt. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren auch das vierte Saisonduell gegen den EC-KAC.

Am Sonntag beziehen die Donaustädter, denen sieben Spieler verletzt fehlen, eine 1:6-Pleite bei den Rotjacken. Im ersten Drittel treffen Nick Petersen (11./PP1) und Clemens Unterweger (14.) für die Klagenfurter. Die Tore im zweiten Spielabschnitt markieren erneut Petersen (30.) und Daniel Obersteiner (35.). Nach dem Ehrentreffer durch Aljaž Predan (47.) sorgen Mathias From (48.) und Senna Peeters (57.) für den Endstand. Die Capitals treffen am kommenden Freitag in der STEFFL Arena auf den HC TIWAG Innsbruck (19:15 Uhr).

Caps-Head-Coach Gerry Fleming konnte gegen den EC-KAC nicht auf die verletzten Dominic Hackl, Niki Hartl, Brett Kemp, Peter Krieger, Tyler Parks, Lukas Piff und Leon Wallner zurückgreifen. Im Tor startete Peyton Jones anstelle von Sebastian Wraneschitz. Der Deutsch-Amerikaner musste in der ersten Minute gleich gegen Raphael Herburger rettend eingreifen. Eine Minute später gab es die erste Strafe des Spiels. Clemens Unterweger wurde wegen eines Crosschecks gegen Felix Koschek mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt. Die Wiener wurden mit Fortdauer des Powerplays zwar besser, erfolglose Schüsse von Willie Raskob und Aljaž Predan waren allerdings das Höchste der Gefühle. In der siebten Minute musste Jones gegen Jan Mursak und Thomas Hundertpfund eingreifen, der Caps-Goalie behielt beide Male die Oberhand. In der zehnten Minute wurde die erste Strafe gegen die Wiener ausgesprochen. Evan Jasper musste wegen Beinstellens vom Eis. Die Hausherren fackelten nicht lange. In Minute elf schloss Nick Petersen eine sehenswerte Kombination der Rotjacken mit dem Führungstreffer ab. Drei Minuten später lag die Scheibe wieder im Tor der Wiener. Unterweger ließ einen Gewaltschuss von der blauen Linie los. Jones hatte keine Abwehrmöglichkeit, da der Puck durch den Schläger von Maximilian Theirich abgefälscht wurde (14.). In weiterer Folge mussten sich beide Goalies auszeichnen. Jones vereitelte Möglichkeiten durch Thimo Nickl und Matt Fraser. KAC-Tormann Florian Vorauer stoppte erst Evan Jasper und verhinderte in Minute 20 durch einen Poke-Check einen vielversprechenden Abschluss durch Mathias Böhm.

In der 24. Minute fand Jérémy Grégoire eine Großchance vor, doch der Kanadier konnte Vorauer nicht überwinden. Zwei Minuten später konterten die Wiener nach einem Abschluss von Matt Fraser, Koschek setzte seinen Schuss allerdings zu hoch an. In weiterer Folge zogen die Hausherren das Tempo wieder an. Daraus resultierte das zweite Petersen-Tor des Spiels (29.). In Minute 33 fasste sich Armin Preiser ein Herz. Der Wiener eroberte die Scheibe im gegnerischen Drittel, zog in den Slot, doch Vorauer war mit der Schulter zur Stelle. Zwei Minuten später trafen die Hausherren erneut. Daniel Obersteiner fälschte einen Schuss von Unterweger ab. In der 39. Minute wurde es hitzig. Grégoire wurde vom Schiedsrichterteam erst mit einer Zwei-Minuten-Strafe wegen eines Ellbogenchecks belegt. Für die lautstarken Reklamationen gab es zwei Minuten wegen Schiedsrichterbeleidigung obendrauf. Abseits davon beharkten sich Joseph Cramarossa und Maximilian Preiml. Die beiden Streithähne fanden sich wegen unsportlichen Verhaltens ebenfalls auf der Strafbank wieder. Resultat dieser Szene war ein vierminütiges Powerplay für die Gastgeber.

Das konnte der KAC allerdings nicht für einen weiteren Treffer nutzen. Nachdem beide Teams wieder komplett waren, gab es in Minute 44 die nächste Großchance für die Wiener. Cramarossa bediente Grégoire vor dem KAC-Tor, doch Vorauer wehrte den Schuss des Kanadiers mit dem Bein ab. Drei Minuten später kamen die Wiener zum Ehrentreffer. Cramarossa setzte Predan auf der linken Seite in Szene, der Österreicher blieb vor Vorauer cool (47.). 58 Sekunden später schrieben die Gastgeber nach einem Strahl von Mathias From wieder an (48.). In Minute 53 wurde Bernhard Posch wegen Haltens bestraft. In Unterzahl arbeiteten sich die Caps über Zane Franklin und Jasper vor das KAC-Tor. Nach einem erfolglosen Versuch durch Jasper traf Franklin seinen Gegenspieler mit dem Stock. Die Refs schickten den Kanadier wegen eines möglichen Stockstichs auf die Strafbank, erkannten aber vor dem Monitor, dass es mit einer Zwei-Minuten-Strafe wegen Stockschlags auch getan wäre. Die Caps agierten fortan in doppelter Unterzahl, hielten sich aber schadlos. 28 Sekunden nach Franklins Rückkehr lag der Puck zum letzten Mal im Wiener Tor. Die Caps, die ihr Heil in der Offensive suchten, ließen sich auskontern. Senna Peeters setzte nach Querpass von Simeon Schwinger den Schlusspunkt (57.). Grégoire räumte Schwinger eine Minute später mittels Check ab. Der Kanadier wurde nach Videostudium wegen Behinderung mit einer Fünf-Minuten- und einer Spieldauerstrafe belegt. In Überzahl traf Mursak kurz vor Schluss die Stange. Laut offizieller Statistik gaben die Caps 22 Torschüsse ab, der KAC 38.

Statement Gerry Fleming „Wir haben uns heute wieder zu viele undisziplinierte Strafen geleistet. Dieser Umstand in Kombination mit einem ersatzgeschwächten Kader ist eine schlechte Mischung. Dadurch mussten einige Spieler zu viele Minuten abspulen, dann haben sich wieder die Turnover eingeschlichen. So haben wir verdient verloren.“

EC-KAC – spusu Vienna Capitals 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Tore KAC: Nick Petersen (11./PP1, 30.), Clemens Unterweger (14.), Daniel Obersteiner (35.), Mathias From (48.), Senna Peeters (57.)

Tor Caps: Aljaž Predan (47.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV