Capitals bei TabellenfÃ¼hrer FehÃ©rvÃ¡r zu Gast

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals bekommen es am morgigen Mittwoch in der win2day ICE Hockey League mit Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19, der...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals bekommen es am morgigen Mittwoch in der win2day ICE Hockey League mit Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19, der zuletzt acht Spiele in Folge gewinnen konnte, zu tun.

Erstmals sind die Wiener in der neu eröffneten Alba Aréna gefordert. Spielbeginn ist um 19:15 Uhr.

Der Kader der spusu Vienna Capitals hat sich seit dem letzten Spiel vor der Länderspielpause, ein 4:3-Sieg nach Overtime gegen Linz am 3. November, verändert. Die Wiener verabschiedeten sich von Jason Willms und Anders Lindbäck, im Gegenzug wurden Joseph Cramarossa und Peyton Jones verpflichtet. Während der ehemalige NHL-Angreifer Cramarossa schon seit vergangener Woche in Wien weilt, wird Jones erst Mittwochfrüh in der Bundeshauptstadt ankommen. Der Amerikaner mit deutschem Pass wird das Team morgen nach Ungarn begleiten. Andererseits muss das Trainerteam beim Fehérvár-Gastspiel auf die verletzten Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff sowie auf den aufgrund der Geburt seines Kindes in den USA verweilenden Willie Raskob verzichten. Caps-Topscorer Zane Franklin markierte in 16 Saisonspielen 13 Punkte (6 Tore + 7 Assists). Mit seiner Torausbeute ist der Kanadier gleichzeitig Top-Torschütze der Wiener. Bester Vorlagengeber der Capitals ist Raskob mit zehn Assists. Sebastian Wraneschitz, der am Samstag mit dem ÖEHV-Team einen 3:2-Sieg über Dänemark feierte, hält in der Liga bei einer Fangquote von 90,5 Prozent. Der Capitals-Goalie verfügt damit über die beste Save-Percentage aller österreichischen Schlussmänner, die mindestens vier Spiele absolviert haben. Wraneschitz und Pioneers-Goalie David Madlener sind außerdem die einzigen österreichischen Torhüter, die mindestens 50 Prozent aller Ligaspiele ihres Klubs bestritten haben.

Das erste Duell zwischen den Caps und Fehérvár am 4. Oktober ging mit 4:1 an die Ungarn. Während die Wiener aktuell mit 18 Punkten den achten Rang belegen, sind die morgigen Gastgeber mit 33 Zählern Tabellenführer. Die Mannschaft von Head-Coach Dávid Kiss hat die letzten acht Spiele allesamt gewonnen. In der neuen Alba Aréna verloren die Ungarn nur eines ihrer fünf bisherigen Spiele. Großen Anteil am Erfolg hat Fehévár-Goalie Rasmus Reijola. Der Finne weist eine Fangquote von 95,6 Prozent sowie einen Schnitt von 1,2 Gegentoren pro 60 Minuten auf – beides Topwerte in der win2day ICE Hockey League. Bester Scorer der Ungarn ist Janos Hari, der nach 14 Spielen 16 Scorer-Punkte (6 Tore + 10 Assists) auf dem Konto hat. Der Ungar und der US-Amerikaner Chris Brown sind mit je sechs Treffern die besten Torschützen des Tabellenführers. Ex-Capitals-Angreifer Trevor Cheek, der im Sommer nach Fehérvár wechselte, hat nach sieben Spielen erst drei Punkte (1 Tor + 2 Assists) auf der Habenseite.

Statement Sebastian Wraneschitz „Die vergangenen Tage beim Nationalteam waren super, doch jetzt bin ich froh, wieder hier bei den Capitals zu sein. Morgen steht für uns ein wichtiges Spiel an, aus dem wir hoffentlich drei Punkte mitnehmen können. Fehérvár ist eine sehr starke Mannschaft, dass sie Tabellenführer sind, ist kein Zufall. Dennoch glaube ich, dass wir in dieser Saison immer die Chance haben, Spiele zu gewinnen, auch morgen. Wenn wir Fehérvár unser Spiel aufzwingen, dann können wir drei Punkte einfahren.“

Die nächsten Spiele der spusu Vienna Capitals

13.11.2024 | Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals

15.11.2024 | spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg

16.11.2024 | spusu Vienna Capitals – Pioneers Vorarlberg

22.11.2024 | HC Pustertal – spusu Vienna Capitals

23.11.2024 | HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV