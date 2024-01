Cameron Schilling kommt aus der schwedischen Liga zu den Red Bulls

Artikel anhören Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat sich mit dem Verteidiger Cameron Schilling verstärkt. Der 35-jährige Amerikaner hat in...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat sich mit dem Verteidiger Cameron Schilling verstärkt.

Der 35-jährige Amerikaner hat in seiner langen Karriere in zehn Spielen auch die NHL kennengelernt und die letzten zwei Jahre in Schweden gespielt. Er ist bereits in Salzburg eingetroffen und hat die medizinischen Tests absolviert, wird heute aber noch nicht spielen.

Cameron Schilling „Ich habe nur Gutes über die Organisation der Red Bulls gehört und hab mich gefreut, als die Anfrage nach einem Verteidiger meines Formats kam. Ich bin ein 2-Wege-Verteidiger, der auch in die Offensive eingreifen kann, aber die Verteidigung immer an erster Stelle sieht. Dabei hilft mir mein Skating, das ist meine größte Stärke. Durch die Zeit in Schweden bin ich an die größere Eisfläche schon gewöhnt und jetzt bin ich höchst gespannt auf die ersten Spiele mit den Red Bulls. Ich will dem Team helfen, die Meisterschaft zu gewinnen.“

Oliver David, Head Coach „Er bringt richtig viel Erfahrung aus der AHL mit und hat dazu zwei Jahre in Schweden gespielt. Er ist ein Verteidiger, der uns speziell in der Defensivzone helfen kann. Er ist groß, hat einen guten Charakter und ist ein harter Spieler, der in der Meisterschaft wichtig für uns sein kann. Wir freuen uns, einen Spieler mit seinem Kaliber im Team zu haben.“

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Wir möchten dem Team mehr Tiefe und Stabilität in der Verteidigung verleihen. Aus diesem Grund haben wir schon seit längerem nach einem guten 2-Wege-Verteidiger gesucht. Den Recherchen zufolge passt Cameron menschlich als auch von seinem Spielstil her sehr gut zu unserem Anforderungsprofil. Wir sind daher sehr froh, dass sich Cameron für uns entschieden hat.“

Cameron Schillings Karriere begann mit vier Saisonen in der NCAA, in der er mit der University of Miami (Ohio) zwei Titel – 2010 Regular Season Champion, 2011 Champion – feiern konnte. In der Saison 2011/12 wechselte der groß gewachsene Verteidiger in die AHL zu den Hershey Bears, ein Jahr später folgte mit den Washington Capitals das NHL-Debüt. Danach spielte er viele Jahre bei wechselnden Vereinen in der AHL und kam insgesamt auf 630 Spiele. Dazu kamen zehn NHL-Spiele mit den Washington Capitals bzw. Winnipeg Jets (2018/19).

Mitten in der Saison 2021/22 machte Schilling erste Bekanntschaft mit Europa und wechselte aus der AHL von den Abbotsford Canucks in die schwedische Topliga SHL zu Djurgårdens IF. Nach dem Abstieg verpasste er in der Folgesaison 2022/23 mit dem Club in der zweiten Liga HockeyAllsvenskan hauchdünn den Wiederaufstieg in die SHL.

Cameron Schillings Karriere in Zahlen