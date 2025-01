Cameron Roberts bleibt ein FlÃ¶ÃŸer: Topscorer verlÃ¤ngert beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, eine tolle Nachricht verkünden zu dürfen: Der Vertrag mit Topscorer Cameron Roberts wurde verlängert!

Der 24-jährige Kanadier wird auch in der Saison 2025/26 für die „Flößer“ auf Torejagd gehen und die Landesliga mit seiner Dynamik und Torgefährlichkeit bereichern.

Cameron Roberts kam in der Saison 2022/23 erstmals nach Lechbruck und hinterließ direkt einen bleibenden Eindruck. Mit beeindruckenden 47 Scorerpunkten in 27 Spielen avancierte er in seiner Premierensaison sofort zu einem unverzichtbaren Leistungsträger des ERC. Nach einem einjährigen Intermezzo außerhalb des Vereins kehrte der sympathische Stürmer vor der aktuellen Saison ins Flößerdorf zurück – ein Glücksfall für das Team und die Fans.

Auch in dieser Spielzeit zeigt sich Roberts in Topform. Mit bisher 25 Punkten in 16 Spielen und einer klaren Tendenz nach oben unterstreicht er erneut, warum er als einer der herausragenden Spieler der Liga gilt. Doch es sind nicht nur seine Zahlen, die ihn so wertvoll machen: Cameron Roberts ist ein wahrer Führungsspieler, der auf und neben dem Eis durchweg positiv agiert. Mit seiner mitreißenden Energie motiviert er seine Teamkameraden, immer das Beste aus sich herauszuholen.

Auch abseits der Eisfläche ist der Kanadier längst ein wichtiger Teil der Gemeinschaft in Lechbruck geworden. Durch seine offene und freundliche Art hat er sich zahlreiche Freundschaften im Ort aufgebaut und ist mittlerweile fest im Leben des Flößerdorfs integriert.

Mit der Verlängerung von Cameron Roberts setzt der ERC Lechbruck ein klares Zeichen. Der Verein sichert sich nicht nur die Dienste eines Topspielers, sondern auch eines Menschen, der mit Herz und Leidenschaft das Team und den Verein bereichert.

