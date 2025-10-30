Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Cal O’Reilly verlässt Langnau

30. Oktober 2025
Cal O'Reilly - © SCL Tigers Media
Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und Cal O’Reilly gehen nach Ablauf seines befristeten Vertrags getrennte Wege.

Der 39-jährige Kanadier war zu Saisonbeginn mit einem Vertrag bis Ende Oktober 2025 und einer Option auf Verlängerung verpflichtet worden, um die verletzungsbedingten Ausfälle in der Offensive zu kompensieren.

O’Reilly wird die SCL Tigers nach dem Auswärtsspiel gegen die ZSC Lions am kommenden Freitag, 31. Oktober, verlassen.

Während seiner Zeit im Emmental brachte der erfahrene Center viel Routine, Übersicht und Leadership in die Mannschaft ein. O’Reilly, der auf eine lange Karriere in Nordamerika und Europa zurückblicken kann, unterstützte das Team mit seiner professionellen Einstellung und seinem grossen Erfahrungsschatz.

Die SCL Tigers danken Cal O’Reilly herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.

