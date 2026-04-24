C.J. Smith bleibt ein Pinguin

Bremerhaven. (PM Fischtown Pinguins) Der Club hat den Vertrag mit dem Offensivspieler verlängert und setzt damit weiter auf einen Akteur, der in kürzester Zeit zu einem ganz wichtigen Teil der Mannschaft geworden ist.

Auch wenn C.J. Smith noch nicht lange das Trikot der Pinguins trägt, hat er sofort gezeigt, warum er für das Spiel der Pinguins so wertvoll ist. Mit seiner Klasse, seiner Übersicht und seinem Gespür für die wichtigen Momente hat er sich schnell in den Vordergrund gespielt und dem Offensivspiel der Fischtown Pinguins sofort seinen Stempel aufgedrückt.

Dass sich sein Einfluss nicht nur auf dem Eis spüren lässt, sondern auch in Zahlen messbar ist, zeigt ein Blick auf seine Statistik: In der DEL-Hauptrunde sammelte Smith in 7 Spielen 3 Tore und 4 Assists, dazu kamen in den Playoffs in 7 Einsätzen eindrucksvolle 9 Punkte (3 Tore und 6 Assist). Vor allem aber ist er ein Spieler, bei dem man in jeder Szene spürt, wie viel Qualität er mitbringt.

C.J. Smith hat sich in kurzer Zeit nicht nur sportlich, sondern auch im Umfeld des Clubs hervorragend eingefunden. Mit seiner Art zu spielen hat er sich längst einen besonderen Stellenwert erarbeitet – in der Mannschaft und bei den Fans.

„C.J. hat vom ersten Tag an gezeigt, was er uns geben kann. Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann und der mit seiner Art perfekt zu uns passt. Umso mehr freuen wir uns, dass er auch weiterhin unser Trikot tragen wird. Er hat sofort Einfluss auf unser Spiel genommen und unsere offensive merklich bereichert.“

Und auch C.J. Smith selbst macht kein Geheimnis daraus, wie wohl er sich in Bremerhaven fühlt: „Ich habe mich hier vom ersten Tag an großartig aufgenommen gefühlt. Die Fans, die Mannschaft und das gesamte Umfeld haben dafür gesorgt, dass ich mich sofort zuhause fühle. Ich freue mich riesig, weiter für die Fischtown Pinguins auf dem Eis zu stehen.“

>Mit der Vertragsverlängerung von C.J. Smith bleibt den Fischtown Pinguins nicht nur ein starker Offensivspieler erhalten, sondern auch ein Charakter, der in kurzer Zeit eine echte Verbindung zum Club und zu den Fans aufgebaut hat.