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Hat sich „außerordentlich für die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht“: Bundesverdienstkreuz für Marco Sturm

14. Juli 20261 Mins read21
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Marco Sturm bekam das Bundesverdienstkreuz verliehen - © Bayerisches Innenministerium
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München. (PM Bayerischen Innenministerium) Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde Marco Sturm verliehen.

Marco Sturm, gebürtiger Dingolfinger und derzeit Cheftrainer der Boston Bruins, setzt sich seit Jahren selbstlos und unermüdlich für seine Mitmenschen ein.

Im Jahr 2004 gründete er die ‚Marco-Sturm-Stiftung‘ und unterstützt durch finanzielle Direkthilfen krebskranke Kinder und ihre Familien schnell und unbürokratisch.

Darüber hinaus ist Marco Sturm ein erfolgreicher Botschafter für den deutschen Sport. Sturm selbst bestritt mehr als 1.000 Spiele als Eishockey-Profi in der National Hockey League (NHL) und ist damit deutscher NHL-Rekordspieler. Von Juli 2015 bis 2018 führte er als Bundestrainer die Nationalmannschaft zum bisher größten sportlichen Erfolg, dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea.

Seit 2019 arbeitet er wieder in Nordamerika als Trainer. Zunächst als Assistenzcoach der LA Kings, dann in der AHL als Headcoach von Ontario Reign und nun seit einem Jahr als Cheftrainer der Boston Bruins.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann würdigte in seiner Festrede Sturms außergewöhnliches Wirken: „Durch Ihre sportlichen Triumphe als Eishockeyspieler und -trainer, Ihre wegweisende Arbeit als Bundestrainer, maßgeblich aber durch Ihr unermüdliches humanitäres Engagement haben Sie sich außerordentlich für die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht. Dieses Engagement verdient Dank, Respekt und höchste Anerkennung. Dieser Einsatz ist der Kitt unserer Gesellschaft. Er schafft Vertrauen und gibt auch in schwierigen Zeiten Halt.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marco Sturm @ Elite Prospects

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