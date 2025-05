Bundestrainer Kreis verspricht: â€žDie Jungs sind bereit, das Spiel an sich zu reiÃŸen und fÃ¼r uns zu entscheidenâ€œ – Hoffnung auf Tim StÃ¼tzle

Bonn. (PM MagentaSport) MagentaSport zeigt alle deutschen WM-Partien, 6 k.o.-Spiele (zweimal Viertelfinale, zweimal Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale) plus 5 weitere Top-Begegnungen aus der Gruppenphase, darunter die Wiederauflage des letztjährigen Finales als WM-Start am Freitag: Titelverteidiger Tschechien gegen Schweiz (live ab 16 Uhr). Insgesamt über 60 Stunden live, täglich mit einem WM-Update: der beste WM-Service direkt aus Dänemark und Schweden.

Bundestrainer Harold Kreis: „Unser A-Spiel, müssen wir gleich vom ersten Bully an zeigen “

Deutschland startet am Samstag in Herning gegen Ungarn in die Eishockey-Weltmeisterschaft – live und kostenlos ab 15.30 Uhr bei MagentaSport. Für Bundestrainer Harold Kreis ist der Auftakt besonders wichtig: „Jedes Spiel zählt. Unser A-Spiel, müssen wir gleich vom ersten Bully an zeigen – ob das jetzt Ungarn oder Kasachstan ist.“ Das klare Ziel: das Viertelfinale. Im Vorjahr war gegen die Schweiz Endstation – dieses Mal soll mehr gehen.

Warten auf NHL-Star Tim Stützle: „Ich denke eigentlich nicht an Tim, bis ich die Frage gestellt bekomme“

Die Hoffnung auf ein mögliches Nachrücken von NHL-Stürmer Tim Stützle (mit den Ottawa Senators bereits aus den Playoffs ausgeschieden) bleibt – doch Kreis bleibt gelassen: „Ich denke eigentlich nicht an Tim, bis ich die Frage gestellt bekomme. Ich kenne den Stand der Dinge nicht.“ Den Kontakt hält Sportdirektor Christian Künast: „Vielleicht wissen wir in dem Moment, wo wir hier fertig sind, mehr.“

Zur Startpartie gegen Ungarn sagt Kreis: „Die Mannschaft will jetzt einfach spielen. Wir haben genug trainiert. Die Jungs sind bereit, das Spiel an sich zu reißen und für uns zu entscheiden.“

Marc Michaelis: „Ich freue mich, das Blatt zu wenden – und ins Viertelfinale zu kommen“

Für Marc Michaelis beginnt die Eishockey-WM 2025 mit besonderen Erinnerungen: In Dänemark spielte der Stürmer seine erste Weltmeisterschaft 2018 – damals allerdings ohne Happy End (Vorrundenaus): „Leider keine guten Erfahrungen gemacht damals. Ich freue mich sehr auf die WM, das Blatt zu wenden und dann ins Viertelfinale zu kommen.“

Zur Favoritenrolle gegen Ungarn sagt Michaelis: „Ob wir jetzt gegen Top-Favoriten spielen oder gegen Ungarn, ist letztendlich egal. Wir müssen unser Spiel spielen und hoffen, dass wir schnell zusammenfinden.“

Patrick Hager: „Die Mischung im Kader ist eine sehr gute!“

Für Routinier Patrick Hager ist es die 9. Weltmeisterschaft – und doch merkt man ihm die Vorfreude an: „Jeder kann es kaum erwarten, dass es jetzt endlich losgeht.“ Mit Blick auf das WM-Auftaktspiel am Samstag gegen Ungarn (ab 15.30 Uhr live bei MagentaSport) betont der 36-Jährige: „Das Wichtigste ist, dass wir nicht schon an Sonntag oder Dienstag denken, sondern Samstag voller Fokus, Konzentration, Leistung aufs Eis bringen.“ Neben erfahrenen Kräften wie ihm stehen auch einige Debütanten im Kader wie Arno Tiefensee (Torhüter, Adler Mannheim), Elis Hede (Stürmer, Straubing Tigers) oder Korbinian Geibel (Verteidiger, Eisbären Berlin). Hager sieht darin eine echte Stärke: „Ich glaube, dass die Mischung im Kader eine sehr gute ist. Jetzt haben wir wieder ein paar Debütanten mit dabei – und ich denke, da wird der eine oder andere mit dabei sein, der dann hier auch für Furore sorgen wird.“

WM – live bei MagentaSport

Gruppenphase

Freitag, 09.05.2025 – Eröffnungsspiel

Ab 16.00 Uhr: Tschechien – Schweiz

Samstag, 10.05.2025

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Ungarn

Sonntag, 11.05.2025

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Kasachstan

Dienstag, 13.05.2025

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Norwegen

Donnerstag, 15.05.2025

ab 15.30 Uhr: Schweiz – Deutschland

Samstag, 17.05.2025

ab 11.30 Uhr: USA – Deutschland

Montag, 19.05.2025

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Tschechien

Dienstag, 20.05.2025

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Dänemark

