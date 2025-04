Bundestrainer Kreis mit der „Qual der Auswahl“: Geht da was mit Leon Draisaitl bei der WM? „Es gab kein kategorisches Nein zur WM-Teilnahme“

Bonn. (PM MagentaSport) Vor dem WM-Start am 09. Mai siegt die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nach dem 3:2 in Zell am See diesmal mit 5:0 gegen Österreich in Rosenheim. Es war der 41. Sieg Deutschlands im 58. Duell mit Österreich.

Neben den Erkenntnissen aus dem 6. WM-Test stehen die deutschen NHL-Stars als Verstärkungen im Fokus: Philipp Grubauer (Seattle Kraken) unterstützt das Team in seiner Heimat bereits im Tor. DEB-Sportdirektor Christian Künast verkündet weitere gute Botschaften: Vor dem letzten Test gegen die USA am Sonntag, 4. Mai (live bei MagentaSport ab 16.45 Uhr) stoßen mit Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) sowie Schweiz-Legionär Dominik Kahun (Lausanne) zum Kader. Zu Topstar Leon Draisaitl, aktuell noch mit Edmonton in den NHL-Playoffs, erklärt Künast: „Wir haben uns vor der Serie mit ihm unterhalten und es gab kein kategorisches Nein zur WM-Teilnahme.“ Auch bei Tim Stützle gebe es noch Hoffnungen. Was Künast freut: „Das ist das Schöne bei uns in Deutschland. Wir haben mittlerweile die Qual der Wahl.“ Ein zufriedener Bundestrainer Harold Kreis muss durch die letzten 2 guten Tests, die Top-Akteure aus Berlin und Köln noch mehr im Kader moderieren: „Mein Job in der Auswahl der Spieler ist nicht einfacher geworden.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom 6. WM-Test der deutschen Auswahl, diesmal gegen Österreich. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit der U18 WM – die deutsche Auswahl spielt nach einem Sieg und einer Niederlage am Sonntag um 19 Uhr gegen die Schweiz. Der abschließende WM-Test der Männer Eishockey erfolgt am Sonntag, 04. Mai – live und kostenlos ab 16.45 Uhr gegen die USA. Am 09. Mai startet MagentaSport die WM – mit allen deutschen Partien, zum Auftakt gegen Ungarn, den Top-Spielen und allen Entscheidungen.

WM-Test: Deutschland – Österreich 5:0

Schon beim Deutschland Cup hatte es im November für Österreich eine 0:6-Abreibung gegen die Deutsche Nationalmannschaft gegeben. Diesmal gewinnt Deutschland 5:0 gegen Österreich – und bleibt gegen den Nachbarn in Rosenheim ungeschlagen. Im Fokus stehen die Personalien: aus der NHL werden Moritz Seider und Lukas Reichel das DEB-Team schon nächste Woche verstärken und bei der WM zur Verfügung stehen.

Wer kommt noch dazu? Christian Künast, DEB Sportdirektor, ordnet die wichtigsten Personalien ein.

zu NHL-Goalie Philipp Grubauer: „Philipp Grubauer ist ein Führungsspieler bei uns. Er war gestern nach dem Training über 1 Stunde länger auf dem Eis und hat Autogramm geschrieben.“

zu den NHL-Profis Moritz Seider und Lukas Reichel: „Bei Moritz Seider ist die Zusage von ihm und vom Verein Detroit Red Wings da. Er kommt am 30. April nach Düsseldorf und tankt zuvor nochmal auf. Das Gleiche gilt für Lukas Reichel. Er hat Topgeschwindgkeit. Bei Moritz Seider muss ich nicht viel dazu sagen. Er ist unter den Top5 in der NHL hinsichtlich Eiszeit. Er wird Minuten auch bei uns fressen.“

zu NHL-Toptorjäger Leon Draisaitl, der mit Edmonton 1:2 in der Playoff-Serie zurückliegt: „Er spielt noch in der Serie mit Edmonton. Davor haben wir Respekt und kontaktieren ihn nicht während der Serie. Wir haben uns vorab verständigt und es gab kein kategorisches Nein.“

zu Dominik Kahun (Lausanne) und den Spieler der Eisbären Berlin und Kölner Haie, die am Freitag das DEL-Finale beendeten: „Er kommt am Mittwoch zu uns. Die Qualität wird wieder etwas steigen. Das ist das Schöne bei uns in Deutschland. Wir haben mittlerweile die Qual der Wahl. Tim Stützle spielt auch noch eine Serie in der NHL. Dann werden wir weitersehen. Zudem kommen noch die Spieler aus Berlin und Köln. Da sind wir froh, dass die Serie so früh zu Ende ging. Nun lassen wir sie genießen und durchschnaufen. Anfang der Woche wissen wir mehr.“

Zur Verletzung von Kai Wissmann (Eisbären Berlin): „Der Ausfall tut uns weh. Kai Wissmann ist ein Führungsspieler. Für ihn tut es mir leid. Es ist bitter, wenn man eine Finalserie nicht zu Ende spielen kann. Wir haben aber auch andere, die in die Bresche springen.“

Rosenheim-Nostalgie: Topkeeper Philipp Grubauer (Seattle Kraken): „Das hätte ich mir nie erträumt, dass ich mit der Nationalmannschaft noch einmal in Rosenheim spielen darf. Das ist ja schon ein paar Jahre her bei mir. Damals war ich, glaube ich, 14, 15 Jahre alt. Wir spielten die Playdowns Oberliga Rosenheim. So hat das Ganze bei mir angefangen. Das war der Schritt in die Karriere hinein. Wir wussten, dass wir mit Seattle nicht in die Playoffs kommen. Ich fand`s wichtig, dass ich dann früh dabei bin. Ich bin immer bereit für die deutsche Nationalmannschaft. Das hat nun 10 Jahre nicht funktioniert, weil wir immer in den Playoffs waren. Ich bin topfit.“

Harold Kreis, Bundestrainer DEB, hat die Qual der Wahl: „Österreich hat am Anfang mehr Druck gemacht. Danach haben wir zügig gespielt und die Räume eng gemacht. So haben wir das Spiel an uns gerissen und es nicht mehr aus der Hand gegeben. Die Special Teams arbeiten sehr gut zusammen. Wir waren im Kollektiv sehr stark. Für Philipp Grubauer freut mich das ungemein. Mein Job in der Auswahl der Spieler ist nicht einfacher geworden.“

Josh Samanski freut sich auf die NHL-Profis, die noch zum Team stoßen: „Das 1. Spiel gegen die Österreicher war ein bisschen knapper. Wir haben uns immer mehr gesteigert. Unsere Special Teams waren auch im 1. Spiel schon gut. Nun hat es mit den Tore geklappt. Jeder will sich beweisen und zur nächsten Phase der Vorbereitung eingeladen werden. Jeder freut sich, dass wir die besten Spieler sehen. Ich wünsche den Jungs drüben in der NHL natürlich trotzdem Erfolg in den Playoffs und freue mich, wenn wir sie später bei uns sehen.“

Yasin Ehliz freut sich über den starken Rückhalt im Tor des DEB: „Ich hatte eine längere Pause und bin froh wieder dabei zu sein. Wir haben uns bei den Special Teams gesteigert. Wir haben schneller gespielt und so die Tore gemacht. Philipp Grubauer tut der Shotout gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

