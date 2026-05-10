Bundestrainer Kreis bleibt beim WM-Ziel „Viertelfinale“, DEB-Kapitän Mo Seider fordert neue sportliche Linie: „Wir waren vom Weg abgekommen“

Mannheim. (PM MagentaSport) „Die können dich alt aussehen lassen“, sagt Marc Michaelis über den Olympiasieger und Weltmeister USA.

Insofern ist das 2:5 im letzten WM-Test noch erträglich. Am kommenden Freitag startet die deutsche Nationalmannschaft mit der Partie gegen Finnland in die Eishockey-WM 2026 (live bei MagentaSport ab 15.30 Uhr). Gegen die mit vielen NHL-Spielern angetretene USA überzeugt die deutsche Auswahl vor allem im letzten Drittel.

Bundestrainer Harold Kreis formuliert einen Mindestanspruch für die WM in der Schweiz und benennt die Schwachpunkte: „Wir wollen ins Viertelfinale. Wir müssen uns die Zeitpunkte besser aussuchen, wann wir aggressiv sind. Wir hatten im 2. Drittel oft die Chance die Schneibe schnell vom Verteidiger vors Tor zu spielen. Da müssen wir geradliniger werden.“

Moritz Seider zum deutschen Trend: „Bei der letzten WM wollten wir es verschnörkelt ausspielen. Da waren wir vom Weg abgekommen. Wenn wir direkt spielen und die Scheiben tief bekommen, sind wir eine schnelle und unangenehme Mannschaft.“

Ein weiterer, wichtiger NHL-Profi könnte noch dazustoßen. Nico Sturm ist noch mit Minnesota Wild in den Playoffs aktiv. DEB-Sportdirektor Christian Künast hofft: „Wir stehen in Kontakt mit Nico Sturm. Wenn die Serie in der NHL länger dauern würde, dann wäre es aus seiner Sicht kein Thema mehr. Er muss dann auch noch schauen wie der Verein reagiert. Aber die Tendenz wäre dann positiv.“ Mit den USA gibt es schon bald ein Wiedersehen. Am Mittwoch, 20.5.2026, stehen sich beide Teams in Zürich gegenüber (live bei MagentaSport).

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom letzten WM-Test Deutschland – USA präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey am kommenden Montag, 12.05. (ab 19.30 Uhr): Moritz Müller ist erstmals als Experte zu Gast bei der Eishockey Show und blickt auf die WM voraus. Die WM gibt es kommenden Freitag, 15.5., mit dem Auftakt der deutschen Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland – live bei MagentaSport ab 15.30 Uhr.

WM-Test: Deutschland – USA 2:5

Bis kurz vor Schluss bleibt die DEB-Auswahl in Mannheim gegen den amtierenden Olympiasieger und Weltmeister USA in Schlagweite. Im 114. Länderspiel gegen die USA setzt es aber die 71. Niederlage für Deutschland. Schwächen beim Bully machen es der DEB-Auswahl schwer. Überzeugend hingegen: Philipp Grubauer im deutschen Tor!

Torschützen GER: Parker Tuomie (39.), Arkadiusz Dziambor (43.).

Schüsse: Deutschland 30 – USA 23.

Strafminuten: Deutschland 10 – USA 8.

Starting Goalie: Philipp Grubauer.

Kapitäne: Moritz Seider (C), Dominik Kahun (A), Marc Michaelis (A).

Zuschauer: 12.909 (ausverkauft).

Besonderheiten: 50. Länderspiel für Philipp Grubauer, erstes Länderspieltor für Arkadiusz Dziambor.

Deutschland – USA: Alle Tore und Stimmen





DEB-Sportdirektor Christian Künast über…

…Nico Sturm, der in den Playoffs der NHL noch mit Minnesota Wild aktiv ist: „Wir stehen in Kontakt. Wenn die Serie in der NHL länger dauern würde, dann wäre es aus seiner Sicht kein Thema mehr. Er muss dann auch noch schauen wie der Verein reagiert. Aber die Tendenz wäre dann positiv.“

…NHL-Profi Lukas Reichel: „Er hat aktuell keinen Vertrag in der NHL. Deshalb hat sein Agent „Nein“ gesagt. Wir sind noch in Gesprächen. Im Moment gehen wir von einem nein aus, bleiben aber in Kontakt.“

MagentaSport-Experte Rick Goldmann über…

…Joshua Samanski, der von den Edmonton Oilers zum DEB-Team stößt: „Es war sein 1. Jahr in der NHL. Er hat sich dort festgespielt. Er bringt unglaublich viel Schnelligkeit mit. Das ist international einer der größten Faktoren. Zudem hat er einen Scoring-Touch.“

…Dominik Kahun, der bislang 60 WM-Spiele für Deutschland bestritten hat: „Dominik Kahun war im Vorjahr punktbester Spieler der Deutschen bei der WM. Er ist ein offensiver Spieler, der in den Playoffs abgeliefert hat. Mit seiner Variabilität ist er ein Top6-Stürmer im DEB-Kader.“

Besser geht´s nicht: die WM 2026 bei MagentaSport – Doku-Reihe, zusätzlicher Podcast

MagentaSport überträgt täglich ab 15. Mai alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live – insgesamt 18 WM-Partien. Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vom ausgezeichneten On-Air-Team um die Experten Rick Goldmann und Moritz Müller, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann sowie Experte Patrick Ehelechner, der auch als Host der Social-Media-Kanäle ganz nah dran am WM-Geschehen ist. MagentaSport bietet auf allen digitalen Kanälen die besten Hintergrund-Stories, Insights, Highlights und Analysen. Die Content-Reihe #Eishockey Deutschland begleitet die deutsche Mannschaft für die nächste Episoden, die für den 13. Mai und 27. Mai vorgesehen ist. Nach jedem deutschen Spiel wird ein WM-Spezial-Podcast aufgezeichnet. Jetzt auch mit Moritz Müller. Besser geht‘s nicht.

Eishockey live bei MagentaSport

Die Eishockey Show

Montag, 11.05.2026

ab 19.30 Uhr: Folge 8 mit Mo Müller, Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und weiteren Gästen

Eishockey-WM 2026 – Woche 1

Spieltag 1

Freitag, 15.05.2026

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Finnland

Spieltag 2

Samstag, 16.05.2026

ab 20.00 Uhr: Schweiz – Lettland

Spieltag 3

Sonntag, 17.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Lettland

Spieltag 4

Montag, 18.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Schweiz