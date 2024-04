Bundestrainer Harry Kreis: „Das letzte Drittel war unser bestes Drittel“ – Nationalmannschaft mit Erfolg gegen Österreich

Garmisch-Partenkirchen. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat sich den zweiten Sieg der WM-Vorbereitung gesichert. Im Olympia-Eissport-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen war die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis...

Garmisch-Partenkirchen. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat sich den zweiten Sieg der WM-Vorbereitung gesichert.

Im Olympia-Eissport-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen war die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis mit 4:2 gegen Österreich erfolgreich. 5.058 Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel, in dem die DEB-Auswahl am Ende die Oberhand behielt. Bereits am Samstag treffen beide Teams erneut in Zell am See (AUT) aufeinander. Spielbeginn ist 16:15 Uhr. Auch diese Partie wird live und kostenlos auf MagentaSport übertragen

• Torschützen DEB: Marc Michaelis (8./ EQ, 11./ EQ), Daniel Fischbuch (50./ EQ), Parker Tuomie (52./PP1)

• Schussverhältnis: Deutschland 32 – Österreich 22

• Strafminuten: Deutschland 2 – Österreich 8

• Best Player DEB: Marc Michaelis

• Starting Goalie: Tobias Ancicka, ab 30. Spielminute Florian Bugl

• Kapitän/ Assistenten: Moritz Müller (C), Yasin Eliz (A), Dominik Kahun (A)

• Zuschauerzahl: 5.058

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Das letzte Drittel war unser bestes Drittel, weil wir da annähernd so gespielt haben, wie wir spielen wollen und wie wir auch spielen müssen, um Erfolg zu haben. Wir haben uns zeitweise das Spiel der Österreicher aufdrücken lassen und eigentlich sollte es andersherum sein. Im zweiten Drittel hatten wir zu viele Scheibenverluste. Im letzten Spielabschnitt haben wir uns dann wieder gefangen, gradliniger gespielt, mehr Scheiben zum Tor gebracht und am Ende das Spiel für uns entschieden. Wir werden uns das Spiel noch einmal genau anschauen, um Lösungen zu finden, wie wir am Samstag den Österreichern unser Spiel aufzwingen und nicht umgekehrt.“

Stürmer Yasin Ehliz: „Wir sind ganz gut in das Spiel gestartet. Im zweiten Drittel haben wir dann ein bisschen den Faden verloren und haben zu wenig nach vorne gespielt. Im letzten Abschnitt konnten wir uns dann noch einmal steigern und haben uns am Ende auch für die Arbeit belohnt. Das war insgesamt ein wichtiger Sieg heute, der auch für die nächsten Spiele sehr aufschlussreich ist.“

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei 4:5 n.V. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Tickets gibt es im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft sind live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

Österreich verliert ersten WM-Test gegen Vizeweltmeister Deutschland

Garmisch-Partenkirchen. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam verliert am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen den ersten von zwei Tests gegen Vizeweltmeister Deutschland mit 2:4.

Rot-Weiß-Rot konnte mit einer starken Leistung im Mittelabschnitt einen 0:2-Rückstand auf 2:2 ausgleichen, mit zwei weiteren Treffern im Schlussabschnitt setzte sich der Gastgeber doch noch durch. Die Tore der ÖEHV-Auswahl erzielten Benjamin Baumgartner (16.) und Lukas Kainz (38.). Am Samstag folgt in Zell am See ab 16:15 Uhr das Heimspiel gegen das DEB-Team. Das Match ist erneut live auf ORF SPORT + zu sehen.

Österreichs Head Coach Roger Bader schenkte beim ersten von zwei WM-Tests gegen Deutschland dem neu zum Team gestoßenen Goalie David Kickert das Vertrauen. Rot-Weiß-Rot startete in Garmisch-Partenkirchen sehr gut ins Match, hielt zu Beginn mit den Gastgebern mit und hatte durch Dominic Zwerger die beste Chance. Nach einem Doppelpack von Marc Michaelis (8., 11.) lag Österreich plötzlich 0:2 zurück. Danach hatte die ÖEHV-Auswahl ihre erste Überzahl, in der der erste Treffer für Österreich nach einem druckvollen Spiel in der Luft lag. Eine Minute nach Ablauf des Powerplays fiel der Anschlusstreffer: Dominic Zwerger leitete einen schnellen Angriff ein, Benjamin Baumgartner brachte einen satten Wristshot auf das Tor von DEB-Keeper Tobias Ančička, der kurz abwehren konnte. Baumgartner stocherte den Rebound mit der Backhand zum 1:2 ins Tor (16.). Gegen Ende des ersten Abschnitts hielt sich Österreich in der ersten Unterzahl schadlos.

Auch im zweiten Drittel lieferten sich die beiden Teams einen intensiven Fight, bei jedem Wechsel war zu spüren, dass die WM immer näher rückt. Deutschland war feldüberlegen, aber Österreich agierte defensiv gut und stand nah am Gegner. Deutschland wechselte kurz vor Halbzeit der Partie den Keeper – Florian Bugl kam für Ančička in den Kasten. Mit Fortdauer des Mittelabschnitts gelang den Österreichern auch in der Offensive mehr, die rot-weiß-roten Cracks konnten die Deutschen phasenweise in deren eigener Verteidigungszone einschnüren. In dieser Drangperiode fiel der verdiente Ausgleich: Dominique Heinrich spielte auf Lukas Kainz, der direkt übernahm und aus dem Slot zum 2:2 traf (38.).

Nach einer überstandenen Unterzahl agierte Österreich zu Beginn des Schlussdrittels mit viel Selbstvertrauen und hatte bei einem satten Schuss von Nico Brunner Pech: Der Puck prallte von der Querlatte ab. Zwerger und Co. spielten offensiv weiterhin sehr gut und hatten auch Chancen. Die Gastgeber übernahmen schön langsam wieder das Kommando. Das ÖEHV-Team war nun wieder mehr mit Defensivaufgaben beschäftigt und musste in dieser Phase einen Gegentreffer hinnehmen: Daniel Fischbuch stocherte den freiliegenden Puck nach einer Abwehr von David Kickert zum 3:2 für Deutschland über die Linie (50.). Die Deutschen setzten nach und bauten den Vorsprung in Überzahl aus: Parker Tuomie traf aus kurzer Distanz zum 4:2 (52.), das war am Ende auch der Endstand. Am Samstag folgt in Zell am See ab 16:15 Uhr das Heimspiel gegen das DEB-Team. Das Match ist erneut live auf ORF SPORT + zu sehen.

Head Coach Roger Bader analysierte das Spiel nach der Schluss-Sirene: „Ich bin mit der Leistung heute sehr zufrieden, wir haben mit Deutschland auf Augenhöhe gespielt. Wir waren im zweiten Drittel sogar überlegen, im letzten Drittel war es ausgeglichen. Wir hatten beim Stand von 2:2 einen Stangenschuss und hätten da mit 3:2 in Führung gehen können, wer weiß, wie dann das Spiel ausgegangen wäre. Sehr viele Dinge waren heute sehr gut, Vieles, was wir uns vorgenommen haben. Wir hatten noch in keinem Testspiel bisher so viele Torchancen und das gegen einen guten Gegner!“

Für das Retourmatch am Samstag in Zell am See erwartet der Head Coach ein neues Line Up und hofft auf eine starke Heimpartie: „Wir schauen mehr auf uns als auf den Gegner. Es sind einige Spieler, die uns heute verlassen werden. Andere Spieler kommen am Freitag dazu, die waren jetzt schon in Zell am See am Trainieren. Es geht darum, die neuen Spieler zu integrieren, das steht jetzt im Vordergrund. Wir hoffen, dass wir am Samstag ein tolles Spiel spielen. Taktisch werden wir nichts ändern, wir werden versuchen, unser Spiel zu verbessern. Jetzt müssen wir schauen, wie die sieben neuen Spieler am Freitag im Training ausschauen und ob sie in der Lage sind, am Samstag schon zu spielen!“

WM-Vorbereitung Herren

