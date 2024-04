Bundestrainer Harold Kreis zu Gast im ZDF Sportstudio am heutigen Samstag

München. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis ist am heutigen Samstag, den 27. April 2024, im „das aktuelle Sportstudio“ im ZDF zu Gast. Die Sendung...

München. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis ist am heutigen Samstag, den 27. April 2024, im „das aktuelle Sportstudio“ im ZDF zu Gast.

Die Sendung wird zur gewohnten Zeit um 23 Uhr im TV ausgestrahlt und ist per Livestream ab 22:30 Uhr über www.zdf.de zu sehen. Moderator ist Sven Voss.

Zuvor tritt die DEB-Auswahl zum zweiten Mal binnen 48 Stunden gegen Österreich im Rahmen der WM-Vorbereitung an. Spielbeginn in Zell am See (AUT) ist um 16:15 Uhr (live und kostenlos auf MagentaSport). Den ersten von zwei Vergleichen hat die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Garmisch-Partenkirchen mit 4:2 für sich entschieden.

Zur abschließenden WM-Vorbereitung kommt das Team am kommenden Mittwoch, den 1. Mai 2024, in Wolfsburg zusammen. Vor dem WM-Start am Freitag, den 10. Mai stehen noch zwei Länderspiele gegen Frankreich auf dem Programm. Diese finden am Samstag, den 4. Mai in Wolfsburg (14:00 Uhr) und Montag, den 6. Mai (19:30 Uhr) in Weißwasser statt. Von dort geht es dann direkt zum WM-Spielort Ostrava.

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei | 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei | 4:5 n.V. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser