Bundestrainer Harold Kreis reist zur Vor-Ort-Besichtigung nach Tampere

München. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis ist am heutigen Dienstag, den 28. März 2023 für zwei Tage nach Tampere gereist.

Die finnische Großstadt ist Standort für die Gruppenspiele der DEB-Auswahl bei der kommenden 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland/Lettland. In der WM-Gruppe A trifft Deutschland dann auf Dänemark, Finnland, Frankreich, Österreich, Schweden, Ungarn und die USA.

Im Rahmen einer Vor-Ort-Besichtigung macht sich Harold Kreis gemeinsam mit Teammanager Horst Fuchs ein Bild über die Gegebenheiten vor Ort. Dazu gehört unter anderem ein Besuch im Teamhotel sowie eine Besichtigung der Kabinenbereiche für die deutsche Mannschaft in der Nokia Arena. Die 13.500 Zuschauer fassende Multifunktionsarena wurde im Dezember 2021 eröffnet und war bereits im vergangenen Jahr WM-Spielort.

Am Montag, den 10. April 2023, startet die Herren-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung. Diese ist in vier Phasen unterteilt bis zum Abflug nach Tampere am Mittwoch, den 10. Mai 2023. Zum Auftakt der WM-Vorbereitung trifft sich die DEB-Auswahl in Frankfurt und wird dort die ersten Trainingseinheiten auf und abseits des Eises absolvieren.

Dabei stehen auch die ersten beiden Länderspiele der WM-Vorbereitung gegen Tschechien an: Am Donnerstag, den 13. April 2023 in Kassel (Spielbeginn 19:30 Uhr) und am Samstag, den 15. April 2023, in Frankfurt (Spielbeginn 17:00 Uhr).

Tickets für alle WM-Vorbereitungsspiele in Deutschland sind im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/) erhältlich.

WM-Vorbereitung: Der Heim-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden ab dem 13. April live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen sein: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live

