Bundestrainer Harold Kreis: „FÃ¼r einige der Spieler wird es eine neue Erfahrung werden“ – MÃ¤nner-Nationalmannschaft reist fÃ¼r zwei LÃ¤nderspiele in die Slowakei

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) reist am heutigen Montag in die Slowakei.

Bundestrainer Harold Kreis hat am Mittag das Aufgebot für die zwei Länderspiele gegen die Slowaken offiziell bekannt gegeben. Insgesamt 23 Spieler sind heute mit an Bord, wenn sich die DEB-Auswahl nach Banská Bystrica begibt – den Spielort beider Partien.

Für die Februar-Maßnahme setzt der Bundestrainer wie schon in den Vorjahren auf ein Perspektivteam. Drei Torhüter, sieben Verteidiger und 13 Stürmer wurden nominiert, davon werden 13 Spieler ihr A-Länderspiel-Debüt feiern können. Nach dem Anreisetag steht am Dienstag ein intensiver Trainingstag für das DEB-Team an. Am Mittwoch und Donnerstag folgen die beiden Länderspiele gegen die Slowakei in der Tipsport Arena in Banská Bystrica. Spielbeginn ist jeweils um 18 Uhr. Beide Spiele werden live und kostenlos auf MagentaSport übertragen. Am Freitag reist die Nationalmannschaft zurück nach Deutschland.

Den Coaching Staff der Maßnahme bilden das bewährte Duo aus Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer. Ergänzt wird das Team hinter der Bande durch Rob Leask, der als weiterer Assistenztrainer erstmals bei der A-Nationalmannschaft mit dabei ist, und Goalie-Coach Dennis Endras.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wie schon in den Vorjahren nutzen wir die Maßnahme im Februar, um viele Spieler gezielt an die Anforderungen der Männer-Nationalmannschaft heranzuführen und ihnen die Chance zu geben, internationale Erfahrung zu sammeln. Dafür bieten die Spiele gegen die Slowakei eine optimale Gelegenheit, denn beide Teams begegnen sich schon seit geraumer Zeit stets auf Augenhöhe – was wir auch bei den großen Turnieren wie den Weltmeisterschaften feststellen. Insofern erwarten wir zwei spannende Spiele.“

Bundestrainer Harold Kreis zur Februar-Maßnahme: „Wir freuen uns auf die gemeinsamen Tage mit der Mannschaft. Für einige der Spieler wird es eine neue Erfahrung werden, sich auf diesem internationalem Niveau zu messen und zu beweisen. Deshalb wollen wir unsere Spieler mit unserem grundsätzlichen Spielsystem vertraut machen und die Umsetzung in den Länderspielen sehen und bewerten. Die Länderspiele gegen die Slowakei sind stets von großem Einsatz und viel Geschwindigkeit auf beiden Seiten geprägt. Natürlich freuen wir uns auch auf die großartige Stimmung vor Ort. Insofern werden wir viele wertvolle Erkenntnisse mitnehmen.“

Männer-Nationalmannschaft: Länderspiele der Februar-Maßnahme

05.02.2025 | 18:00 Uhr I Slowakei – Deutschland

06.02.2025 | 18:00 Uhr I Slowakei – Deutschland

Beide Spiele live und kostenlos auf MagentaSport

Das Aufgebot

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV