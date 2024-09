Bundestrainer Harold Kreis besichtigt WM-Spielort Herning

München / Herning. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis hat am vergangenen Dienstag, den 17. September 2024, den dänischen WM-Spielort Herning der 2025 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft besucht....

München / Herning. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis hat am vergangenen Dienstag, den 17. September 2024, den dänischen WM-Spielort Herning der 2025 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft besucht.

Das kommende WM-Turnier findet von Freitag, den 9. Mai 2025 bis Sonntag, den 25. Mai 2025 an den Austragungsorten Herning (DEN) und Stockholm (SWE) statt. Im Rahmen des offiziellen Site-Visit hat sich der Bundestrainer ein Bild von den Bedingungen vor Ort für die deutsche Mannschaft gemacht.

In der Jyske Bank Boxen, die wie schon bei der WM 2018 die Spielstätte ist, hat sich Kreis über die Räumlichkeiten und technische Ausstattung für die DEB-Auswahl informiert. Der deutsche Kabinenbereich wird wie in den Vorjahren mit einem DEB-Branding versehen. Weitere Stationen des Vor-Ort-Besuchs waren die Trainingshalle und das Teamhotel, in denen ebenfalls die infrastrukturellen Gegebenheiten besichtigt wurden, um optimal vorzubereitet sein für das Eintreffen der deutschen Mannschaft im kommenden Mai. Begleitet wurde der Bundestrainer von Teammanager Horst Fuchs.

Bundestrainer Harold Kreis zum Site-Visit in Herning: „Für mich persönlich war es ein erkenntnisreicher Besuch, obwohl die Nationalmannschaft bereits bei der WM 2018 in Herning zu Gast war und sich nicht allzu viel geändert hat. Dennoch geht es gerade um die kleinen Details, die für uns in der alltäglichen Arbeit vor Ort während der WM wichtig sind. Hierbei konnten wir unsere Wünsche und Vorstellung mit dem Organisationskomitee abstimmen, so dass wir ideale Bedingungen vorfinden werden, wenn wir mit unserer Nationalmannschaft ankommen.“

Die DEB-Auswahl freut sich bereits jetzt auf einen starken Support der deutschen Fans. Für den deutschen Fanblock, den die DEB-Fanbeauftragten gemeinsam mit der Unterstützung des DEB-Premiumpartners PENNY organisiert haben, wurden rund 6000 Tickets gebucht. Der offizielle Ticket-Verkauf für die Eishockey-WM 2025 startet am Donnerstag, den 3. Oktober 2024.

WM-Spielplan 2025 der deutschen Männer-Nationalmannschaft (Gruppe B):

10.05.2025 | 16:20 | Deutschland – Ungarn

11.05.2025 | 16:20 | Deutschland – Kasachstan

13.05.2025 | 16:20 | Norwegen – Deutschland

15.05.2025 | 16:20 | Schweiz – Deutschland

17.05.2025 | 12:20 | USA – Deutschland

19.05.2025 | 16:20 | Deutschland – Tschechien

20.05.2025 | 20:20 | Deutschland – Dänemark

Zum WM-Spielplan auf der Seite der IIHF: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm/schedule