Bullen zu stark fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss gegen Meister Salzburg eine klare Heimniederlage einstecken. Die Haie verlieren mit 1:6.

Haie mit schlechtem Start

Die Haie starten denkbar schlecht in dieses Duell mit dem Meister. Die Bullen haben früh im Spiel ihr erstes Powerplay, und nutzen die Überzahl gleich zur Führung. Kapitän Thomas Raffl trifft aus kurzer Distanz zum 0:1, Markus Gratzer, der zum ersten Mal in dieser Saison im Tor der Haie steht, ist zum ersten Mal geschlagen. Und es kommt noch dicker! Wenig später sind die Tiroler im Powerplay, und kassieren in Überzahl das 0:2 (Wukovits, 9.). Die Salzburger gehen weiter ein hohes Tempo, der HCI braucht etwas um sich daran zu gewöhnen, und den frühen Rückstand zu verdauen. Mit Fortdauer des Drittels kommen die Haie besser ins Spiel, klopfen auch einige Male bei RBS-Goalie Atte Tolvanen an, ein Tor will aber noch nicht fallen. Die Bullen bleiben weiter brandgefährlich, Gratzer bleibt vielbeschäftigt.

Spiel wird offener

Die Haie können im zweiten Abschnitt das Spiel offener gestalten, kommen aber lange Zeit nicht zu guten Chancen. Die beste Möglichkeit in den ersten zehn Minuten des Mitteldrittels hat Ryan Valentini, der von halblinks in aussichtsreicher Position verzieht, ansonsten tun sich die Tiroler offensiv gegen starke Salzburger schwer. Es ist das zuletzt kriselnde Powerplay, das die Hausherren zurück ins Spiel bringt. Verteidiger Anders Krogsgaard trifft per Schlagschuss zum Anschlusstreffer (34.), in der TIWAG Arena keimt Hoffnung auf. Doch für die Gäste aus Salzburg wirkt dieser Gegentreffer wie ein Weckruf. Die Bullen erzeugen wieder mehr Druck, und können durch Niki Kraus etwas glücklich den alten Zweitorevorsprung wieder herstellen (37.). Gratzer pariert den Schuss von Kraus, dennoch findet irgendwie den Weg ins Tor. Kurz vor Drittelende haben die Innsbrucker durch Nick Welsh und Valentini noch zwei gute Möglichkeiten, es geht aber mit 1:3 ein letztes Mal in die Kabinen.

Bullen machen alles klar

Im Schlussabschnitt sorgen die Salzburger mit einem Doppelschlag schnell für die Entscheidung. Wukovits, nach schöner Vorarbeit von Bourke, und der Tiroler Mario Huber (ins Kreuzeck) stellen binnen einer Minute auf 1:5. Trotz des Rückstandes zeigen die Haie Charakter und stecken nicht auf. Die Highlights der letzten Minuten: Patrick Grasso scheitert in aussichtsreicher Position an Tolvanen, (50.), Gratzer zeichnet sich mit einer Parade gegen Schreiner aus (52.) und Peter Schneider stellt im Powerplay mit dem 1:6 den Endstand her (56.).

Die Bullen waren diesmal eine Nummer zu groß. Am kommenden Samstag gastieren die Caps aus Wien in der TIWAG Arena. Da steigt der große „Family Day“ mit zahlreichen Aktionen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC Red Bull Salzburg 1:6 (0:2,1:1,0:3)

Torfolge: 0:1 Raffl (4./PP1), 0:2 Wukovits (9./SH1), 1:2 Krogsgaard (34./PP1), 1:3 Kraus (37.), 1:4 Wukovits (42.), 1:5 Huber (42.), 1:6 Schneider (56./PP1);