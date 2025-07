BÃ¼rgermeister, Herforder EV, Stadtwerke und Planer stellen die Projektidee „Neubau einer Eisarena in Herford“ vor

Herford. (PM HEV) Am heutigen Vormittag stellten die Stadtwerke Herford auf Einladung des Herforder Bürgermeisters Tim Kähler zusammen mit Herrn Jahn (Planer) sowie Milan Beversdorff und Sven Johannhardt von Seiten des Herforder Eishockey Vereins die Projektidee Neubau einer Eisarena in Herford.

Nachfolgend ein Blick in das Handout:

Eisarena Herford

Projektvorstellung: Klimaneutrale Eisarena Herford inklusive Sportmedizinischem Zentrum

Einführung

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute ein zukunftsweisendes Projekt vorstellen zu dürfen – die neue klimaneutrale Eisarena für Herford mit zwei modernen Eisflächen und einem integrierten sportmedizinischen Zentrum.

Dieses Projekt ist nicht nur ein Meilenstein für die regionalen Freizeitaktivitäten und den regionalen Sport, sondern auch ein starkes Signal für Nachhaltigkeit, Gesundheit und städtische Entwicklung.

Die Vision

Unsere Vision ist klar:

Wir schaffen einen Ort, an dem Breitensport, Leistungssport, Gesundheit und Umweltschutz harmonisch zusammenkommen.

Herford wird damit nicht nur sportlich sichtbarer auf der Landkarte – sondern auch ökologisch zukunftsfähiger.

Die neue Anlage soll ein Treffpunkt für alle Generationen werden: Ob freies Eislaufen, Eiskunstlauf, Schulsport, Eishockey oder Eisstockschießen – alle sind willkommen.

Die Eisarena soll speziell auch für „paraolympische Sportangebote“ wie z.B. Sledge-Hockey konzipiert werden.

Die „EISARENA HERFORD“ im Detail

Städtebauliche Lage und Umfeld:

Für die Lage dieses Projektes „IM KLEINEN FELDE“ gibt es stichhaltige Argumente wie: traditioneller Standort in zentraler Lage dem Sport gewidmet, Revitalisierung eines untergenutzten Areals, gute Erreichbarkeit mit ÖPNV; B239/A2; Hauptbahnhof in fußläufiger Nähe; Abwärmenutzung der Kälteanlage für benachbarte Gebäude (z. B. Warmwasserbereitstellung, Heizung, Schwimmbad, Nutzung gemeinsamer PV- oder Wärmepumpenanlagen → Energieverbund.

„Im kleinen Felde“ vereint optimale Erreichbarkeit, großzügige Flächenverfügbarkeit, städtebauliche Integrationsfähigkeit und ein hohes Entwicklungspotenzial. Die Lage erlaubt eine moderne, klimaneutrale Eisarena mit starker Anbindung an die regionalen Freizeitaktivitäten und den Gesundheitssektor – perfekt für ein zukunftsweisendes Leuchtturmprojekt in Ostwestfalen. „OWL“.

Zur Veranschaulichung ist der traditionelle Standort in Prüfung und Bebilderung, selbstverständlich ist eine Realisierung an anderen Standorten ebenfalls möglich.

Architektur:

Die Form des Gebäudes wird durch ein abgerundetes Rechteck mit bombiertem Dach bestimmt, dass sich ideal in das für die Bebauung vorgesehene Grundstück und die Umgebung optisch einfügt. Die Hauptfassadenfarbe wird im Grünton der umliegenden Bepflanzung mit dunkelgrünen Lamellen ausgestattet, die die Funktion der Beschattung ausüben. So liegt das Gebäude elegant, etwas tiefer gesetzt in seinem grünen Umfeld.

Die Eisarena umfasst:

• Zwei vollwertige Eisflächen, jeweils 60×26 Meter (NHL- Maße)

• Tribünen für rund 2.500 Zuschauer

• Trainingsbereiche, Technik- und Serviceflächen

• Multifunktionale Architektur mit modernen Aufenthaltszonen, Gastronomie und Schulungsräumen für Konferenzen und Events.

Ein besonderes Highlight ist die flexible Nutzung der Flächen in der Arena – im Sommer als Event- oder Messefläche. So garantieren wir ganzjährige Nutzung und wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Das medizinische Zentrum für Sport & Bewegung

Das medizinische Zentrum für Sport und Bewegung im Gebäude integriert – ein echtes Alleinstellungsmerkmal

Hier wird folgendes angeboten:

• Allgemeinmedizinische Betreuung

• Sportmedizinische und orthopädisch / unfallchirurgische Behandlung

• Betreuung von Breiten- bis Leistungssport (überregional)

• Ganzheitliche Erfassung und Behandlung von Verletzungen / Erkrankungen des Bewegungs- und Halteapparates

• Präventionsangebote für Kinder, Senioren und Menschen mit Einschränkungen

• Voll digital „am Puls der Zeit“ mit modernsten Diagnostik- und Therapieverfahren

• Digital ausgestatteter Wartebereich in den Gastroflächen der Arena, mit Catering und Sicht in die Halle.

• In Kooperation mit Fachärzten, Physiotherapeuten und lokalen Kliniken schaffen wir eine neue Qualität von Sport und Gesundheit in der Region.

• Mögliche Synergieeffekte mit anderen Freizeiteinrichtungen der Stadt Herford in Kooperation.

Klimaneutralität & Nachhaltigkeit

Besonders stolz sind wir auf das Konzept der klimaneutralen Halle.

Folgende Maßnahmen machen es möglich:

• Nutzung von Photovoltaik auf dem Dach und an der Fassade

• Abwärmenutzung der Eistechnik für Heizung und Warmwasser & geplantes Kombibad

• Effiziente Wärmedämmung und CO2 – armer Beton

• Energiespeicher- und Steuerungssysteme für ein intelligentes Lastmanagement

• E-Ladeinfrastruktur und Anbindung an den ÖPNV

Die klimaneutrale Eisarena basiert auf einem zukunftsweisenden Energiekonzept, das Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit vereint. Das Herzstück ist ein intelligentes Kältesystem mit CO2 als natürlichem Kältemittel, das höchste Effizienz mit minimalem ökologischem Fußabdruck kombiniert. Die Abwärme der Eisproduktion wird u.a. zur Beheizung der Halle, der Nebenräume und für die Warmwasserbereitung genutzt.

Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach und an der Fassade liefern Strom aus Sonnenenergie, unterstützt durch ein smartes Energiemanagementsystem mit Pufferspeichern (Kälte und Wärme) und Batteriespeicherung. Ein hocheffizientes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung sorgt für ein optimales Raumklima bei minimalem Energieverbrauch.

Die gesamte Technik ist modular aufgebaut und digital vernetzt (Building Automation, IoT), was eine permanente Optimierung der Betriebsprozesse ermöglicht. Ziel: Netto-Null-Emission im Regelbetrieb – zertifiziert nach DGNB oder vergleichbarem Standard.

Unser Ziel: Ein aktiver Beitrag zum kommunalen Klimaplan der Stadt Herford und ein Vorbild für viele andere Städte in Deutschland.

Wirtschaft, Stadtentwicklung & Nutzen

Die Investition bringt nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Impulse:

• Regionale Wertschöpfung

• Neue Arbeitsplätze in Technik, Verwaltung, Medizin und Gastronomie

• Stärkung des Tourismus in der Hansestadt Herford

• Ein Ort, der Menschen bewegt – im wahrsten Sinne des Wortes

Für Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft: Dieses Projekt wird Sport, Gesundheit und Gemeinschaft dauerhaft fördern für die Menschen in der Region und darüber hinaus.

Wirtschaftlichkeit und Kosten:

Gesamtkosten (Grobkostenschätzung):

• Eisarena: ca. 31-33 Mio. €

• Medizinisches Zentrum: ca. 2-3 Mio. €

• Gesamtinvestition: ca. 35 Mio. €

Modelle:

Möglichkeit A: Finanzierung über Förderungen von Bund und Land

• Finanzierung durch Sondervermögen des Bundes

Möglichkeit B: Finanzierung über PPP-Modell:

• Stadt Herford stellt Grundstück & Grundinfrastruktur

• Privatinvestoren tragen Baukosten & Betrieb

• Rückmietung durch Stadt/Sportbetrieb (Vertrag mit garantierter Zahlung)

• Einnahmen durch medizinisches Zentrum, Gastronomie, Werbung, Events

Zielgruppen & Marktchancen

• 300.000 + Nutzer der Eisarena Herford (Eisarena / SMZ)

• Über 60 Schulen & Kindergärten als Partner

• Demographischer Bedarf an Reha- & Präventionszentren

• Nachfrage durch Breiten-, Leistungs- & Inklusionssport

• Steigerung touristischen Attraktivität der Stadt Herford

Schlusswort & Ausblick

Wir stehen heute nicht nur vor einem Architekturprojekt – sondern vor einem Statement für die Zukunft:

Herford setzt ein Zeichen – für Klimaschutz, Gesundheit und Zusammenhalt.

Wir freuen uns auf weitere Schritte, die breite Beteiligung aus Politik, Sport und Gesellschaft – und nun stehen für weitere Fragen zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jahn Development & Consulting GmbH

em>! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV