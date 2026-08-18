Bühne frei für das große Dolomitencup-Jubiläum

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Das Warten hat endlich ein Ende: Von Freitag, 21. August, bis Sonntag, 23. August, geht in Neumarkt/Südtirol die 20. Ausgabe des Dolomitencups über die Bühne. Drei Tage Eishockey-Spektakel warten.

Es war im fernen Sommer 2006, als in Südtirol ein Eishockeyturnier aus der Taufe gehoben wurde, das in den folgenden Jahren zu einer internationalen Größe avancieren sollte: Die Rede ist vom Dolomitencup. Seit nunmehr 20 Jahren pilgern hochkarätige Eishockeyklubs aus ganz Europa zum Pre-Season-Turnier nach Neumarkt – und mit ihnen auch Hunderte Fans, die die Würtharena in einen Hexenkessel verwandeln.

Von Freitag bis Sonntag ist es wieder soweit. Dann werden die Eisbären Berlin (DEL/Deutschland), die Augsburger Panther (DEL/Deutschland), Kometa Brno (Extraliga/Tschechien) und der EV Zug (National League/Schweiz) um die begehrte Dolomitencup-Trophäe kämpfen.

Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem ersten Halbfinale zwischen Augsburg und Kometa – ein Duell, das gleich ein Leckerbissen ist. Augsburg ist in Neumarkt nämlich nicht nur Rekordteilnehmer (zum elften Mal sind die Panther dabei), sondern auch Rekordmeister (fünf Siege). Das Team mit den leidenschaftlichen und so lauten Fans hat in Neumarkt längst Kultstatus erreicht. Laute Fans bringt auch Kometa Brno mit, der 14-fache tschechische Meister, der noch auf der Jagd nach seinem ersten Dolomitencup-Triumph ist.

Große Jubiläumsparty am Samstagabend

Am Samstag geht um 15.30 Uhr das zweite Halbfinale zwischen den Eisbären Berlin und dem EV Zug über die Bühne. Und hier treffen zwei absolute Schwergewichte aufeinander. Die Eisbären sind der amtierende deutsche Meister und Rekordchampion in der DEL. Der EV Zug zählt unterdessen in der Schweiz zu den heißesten Teams der letzten Jahre, gewann 2021 und 2022 jeweils den Meistertitel und hat mit Star-Goalie Leonardo Genoni einen der berühmtesten Eishockeytorhüter Europas in den eigenen Reihen.

Der Sonntag ist wie immer den Finalspielen vorbehalten. Ab 15.45 Uhr steigt das Spiel um Platz 3, ab 20 Uhr der große Showdown um den Titel. Eine Besonderheit hält die diesjährige Dolomitencup-Ausgabe außerdem parat: Am Samstagabend steigt ab 19.30 Uhr im Dorfzentrum von Neumarkt die große Jubiläumsparty, bei der auch alle vier teilnehmenden Mannschaften mit dabei sein werden. Es wartet also auch in diesem Jahr ein spektakuläres Eishockeyfest.

Für das Freitag-Spiel gibt es nur noch Resttickets an der Abendkasse, für alle restlichen Begegnungen sind auch noch online Eintrittskarten verfügbar.

Dolomitencup 2026 – das Programm

Freitag, 21. August um 20 Uhr

Augsburger Panther – HC Kometa Brno

Samstag, 22. August um 15.30 Uhr

EV Zug – Eisbären Berlin

Sonntag, 23. August

15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

20 Uhr: Finale

361 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht