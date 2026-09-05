Buchloes Rekordspieler wechselt zu den Jüngsten

Buchloe (chs) Es gibt Spieler, die hinterlassen in einem Verein und in einer ganzen Liga Spuren, über die man noch lange im Nachhinein spricht.

Und dann gibt es Spieler wie Alexander Krafczyk, der diese Superlative nochmals in den Schatten stellt. Seit zehn Jahren in Diensten der Buchloer prägte der 38-Jährige den ESV und die gesamte Bayernliga wie kaum ein anderer. Nun ist es an der Zeit „Servus“ zu sagen und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn einerseits – und das ist die sicherlich traurige Nachricht für viele Fans – wird Krafczyk im kommenden Winter nicht mehr im Team der Pirates auflaufen. Das zweite Servus ist aber auch zugleich ein Willkommensgruß, denn der sympathische Familienvater wird den Buchloern – zur Freude der Verantwortlichen – künftig in einer anderen Funktion erhalten bleiben, nämlich als Nachwuchstrainer der U9-Mannschaft.

Er ist der Rekordmann des ESV Buchloe und gleichzeitig der Rekordspieler der Bayernliga – Alexander Krafczyk. Wie bereits angeklungen hat kaum ein Akteur in den letzten Jahren die Buchloer Vereinsgeschichte und zudem auch die Bayernliga so geprägt wie der Angreifer mit dem wuchtigen Direktschuss. Denn der Offensivmann ist mit 520 Scorerpunkten nicht nur der beste Punktesammler aller Zeiten bei den Buchloern, sondern mit seinen 244 Treffern und 276 Assists auch der erfolgreichste Torschütze und Vorlagengeber des ESV. Eine unfassbare Schallmauer, die Krafczyk in seinen zehn Jahren beim ESV in 350 Spielen aufgestellt hat, womit er im Übrigen auch bei den Spielen einen Top3 Rang in der vereinsinternen Liste einnimmt, da nur Christopher Lerchner (441) und Oliver Braun (405) mehr Partien für die Rot-Weißen absolviert haben. Doch in der Rubrik „absolvierte Spiele“ hält Krafczyk noch einen weiteren Rekord, nämlich den der meisten Spiele in der vierten Liga – und zwar deutschlandweit! Denn kein Spieler hat in der Bayernliga und den übrigen Regionalligen der Republik mehr Spiele absolviert wie der Rekordmann Alexander Krafczyk, der bei seinen drei Stationen seiner Laufbahn in Königsbrunn, Memmingen und Buchloe insgesamt 555-mal bei einer Viertligapartie auf dem Eis gestanden ist.

Für die Buchloer entwickelte sich Krafczyk dabei nach seinem Wechsel 2016/17 an die Gennach zu einem schlichtweg unverzichtbaren Mann im Angriff – sportlich, charakterlich und zugleich auch menschlich. Immer gut gelaunt, immer voller Engagement, Leidenschaft und Einsatz für seine Mannschaft und immer torgefährlich – das sind kurz und knapp zusammengefasst die Attribute, die den Stürmer über Jahre hinweg zu Recht zu einem absoluten Publikumsliebling und zu einer echten Identifikationsfigur gemacht haben. „Alex damals zu den Pirates zu holen, war eine meiner besten Entscheidungen“, meint daher wenig verwunderlich auch der 2. Vorstand Florian Warkus, der damals als sportlicher Leiter sicherlich einen gehörigen Anteil an Krafczyks Verpflichtung hatte. „Was er über die Jahre für unseren Verein geleistet hat – als Spieler, Führungsfigur und Identifikationsfigur – ist außergewöhnlich“, so Warkus weiter. Vor allem die Treue zum ESV, bei dem Krafczyk im letzten Jahrzehnt seine sportliche Heimat gefunden hat, ist absolut bemerkens- und hervorhebenswert und im teils schnelllebigen Geschäft bei Weitem keine Selbstverständlichkeit mehr. Doch Alexander Krafczyk scheint sich bei den Buchloern einfach wohl zu fühlen, was auch die Tatsache beweist, dass er zwar nicht mehr als Spieler auf dem Eis, aber künftig als Trainer bei den Buchloern fungieren wird und dort jetzt seine Erfahrung und Leidenschaft für den Sport an die jüngsten Piraten weitergibt.

Kein Wunder, dass sich darüber auch die Buchloer Verantwortlichen sehr freuen, die aber zunächst auch nochmals Krafczyks bemerkenswerten Abschnitt als Spieler des ESV hervorheben. „Rekordspieler des ESV Buchloe, Rekordspieler der Liga – allein diese beiden Fakten zeigen, welchen Stellenwert Alex sportlich erreicht hat“, meint beispielsweise Team-Manager David Strodel, der vor allem aber auch zu bedenken gibt, dass hinter all diesen Rekorden vor allem auch viele Jahre gestanden sind, in denen Krafczyk Verantwortung übernommen, Leistung gebracht und den Verein auf und neben dem Eis geprägt hat. „Spieler mit einer solchen Geschichte und einer solchen Verbundenheit zu einem Verein gibt es nur sehr selten“, so das wertschätzende Resümee des Buchloer Team-Managers, der sich umso mehr freut, dass „Krafti“ dem ESV auch weiter erhalten bleibt.

„Dass er nun seine Erfahrung an unseren Nachwuchs weitergibt, erfüllt mich mit großer Freude. Dankeschön, Alex“, lässt Florian Warkus wissen und auch David Strodel sieht das genauso. „Für unsere Nachwuchsarbeit ist es unglaublich wertvoll, wenn jemand mit seiner Erfahrung, seiner Einstellung und seiner Identifikation mit den Pirates sein Wissen an die nächste Generation weitergibt. Dass unsere jüngsten Spieler künftig von einem der prägendsten Spieler unserer Vereinsgeschichte lernen dürfen, ist etwas Besonderes – und wir sind sehr froh, Alex auch weiterhin in einer wichtigen Rolle beim ESV zu haben“, so Strodel abschließend, der Krafczyk – genau wie die gesamte Piraten-Familie – für die letzten 10 Jahre als Rekordspieler der Buchloer von Herzen dankt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alexander Krafczyk @ Elite Prospects

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