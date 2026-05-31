Buchloer Piraten können weiter auf die Dienste von Mateo Cabral bauen

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat die erste Kontingentstelle im Kader besetzt und vertraut dabei weiterhin auf die Qualitäten des kanadischen Angreifers Mateo Cabral, der während der letzten Saison kurz nach Weihnachten zum Piraten-Lager dazustieß und vom Start weg überzeugen konnte.

Demnach fiel die Entscheidung der Verantwortlichen, die Zusammenarbeit auch in der anstehenden Saison weiterzuführen, wohl nicht schwer, sodass sich die Fans nun über die Vertragsverlängerung des 26-jährigen Stürmers freuen dürfen. Denn auch Cabral scheint sich in der Gennachstadt absolut wohl zu fühlen, denn ohne große Anlaufphase zeigte der Kanadier schnell sein Können und wurde so nach seiner Verpflichtung auf Anhieb zu einem wichtigen Leistungsträger.

Dementsprechend glücklich zeigt sich auch ESV-Trainer Dominic Weis über den Verbleib des Stürmers: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Mateo verlängern konnten. Er hat in der entscheidenden Phase vergangene Saison bereits aufblitzen lassen, wozu er imstande ist und ich bin fest davon überzeugt, dass er uns in der kommenden Saison offensiv viel Freude bereiten wird.“ In der Tat war Mateo Cabral ein ganz entscheidender Faktor, dass die Buchloer in der vergangenen Spielzeit am Ende dann doch recht souverän den Klassenerhalt feiern konnten.

Denn für die Freibeuter war dabei besonders wertvoll, dass der zu Weihnachten nachverpflichtete Cabral sich vom Start weg ohne große Eingewöhnungszeit sofort nahtlos in die Mannschaft einfügte und scorte. Sicherlich auch ein Beleg dafür, dass sich der sympathische und offene Kanadier bei seiner ersten Station in Deutschland scheinbar auf Anhieb von der ersten Sekunde an in der Gennachstadt und im Piraten-Team wie zu Hause fühlte, was auch Team-Manager David Stodel so einschätzt: „Mateo hat sich in kürzester Zeit extrem gut bei uns eingelebt und fühlt sich in Buchloe pudelwohl. Dass er den Sommer hier verbringt und auch beim Fußball sowie Inlinehockey mit dabei ist, zeigt glaube ich ganz gut, wie wohl er sich im Umfeld und im Verein fühlt.“

Und diese unkomplizierte und offene Art half auch schnell, dass Cabral sportlich gesehen zur erhofften Verstärkung wurde. „Er hat bereits in der vergangenen Saison angedeutet, was er offensiv bewegen kann“, meint Strodel, dessen Eindruck auch die statistischen Zahlen untermauern. 12 Treffer und genauso viele Vorlagen standen für den gefährlichen Offensivmann in gerade einmal 14 absolvierten Spielen zu Buche, was im Schnitt starke 1,71 Punkte pro Spiel bedeutete. Und darunter waren in der Abstiegsrunde auch ganz wichtige Tore und Assists dabei, die zudem auch stellenweise wunderschön anzuschauen waren. Bestes Beispiel war das überragende Michigan-Goal des Importspielers in Unterzahl beim Auswärtssieg der Piraten in Burgau, der in der Abstiegsrunde letztlich mit den Weg für den Ligaverbleib ebnete.

Mateo Cabral ist also ein technisch bestens ausgebildeter Angreifer, der sowohl schlittschuhläuferisch als auch in Sachen Abschlussqualität ein richtig guter Eishockey-Spieler ist, was er unter anderem bei seinen Stationen in seiner kanadischen Heimat und auch in Schweden schon bewiesen hat. Ein ganz wichtiger Aspekt ist zudem auch, dass er menschlich super ins Teamgefüge passt, wie die Verantwortlichen bereits mehrfach betont haben. Daher ist man bei den Rot-Weißen umso glücklicher, dass der aus dem kanadischen Bundesstaat Ontario stammenden Stürmer somit auch im nächsten Winter wieder beim ESV aufläuft und bei den Buchloern weitermacht.