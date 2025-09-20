Buchloer Piraten besiegen die Schongau Mammuts erst in der Zusatzschicht

Buchloe. (chs) Mit dem zweiten Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel haben die Buchloer Piraten am Freitagabend den Test gegen den Ligakonkurrenten EA Schongau abgeschlossen, wobei dieser Erfolg erst in der Verlängerung gelang.

Mit 5:4 (1:1, 2:1, 1:2) behielten die Buchloer in einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell knapp die Oberhand und bleiben zu Hause so weiter siegreich. Großen Anteil daran hatten unter anderem die beiden Kaufbeurer Neuzugänge Alexander Thiel und Joey Lewis, die jeweils mit einem Doppelpack glänzten und Lewis war schließlich auch derjenige, der in der Overtime den Gamewinner markierte.

Zuvor hatten sich beide Teams in einem munteren Vorbereitungsspiel nie entscheidend absetzen können. Dreimal gingen die Hausherren in Front – dreimal konnten die Gäste vom Lech nachziehen. Als Schongau dann im letzten Durchgang das Match erstmals drehte, schlugen aber die Piraten zurück und so stand nach 60 Minuten ein durchaus leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche, bei dem beide Kontrahenten stellenweise ein paar gute Ansätze zeigten, aber auch erahnen ließen, dass mancherorts noch einiges verbessert werden kann.

Dies galt bei den Freibeutern besonders in Sachen Powerplay, denn trotz vier Überzahlspielen in der regulären Spielzeit – darunter ein fünfminütiges Powerplay im ersten Drittel – wollte dort kein Treffer gelingen. Diesen besorgte dann Alexander Thiel bei seinem starken Debüt im ESV-Dress erst bei Fünf gegen Fünf auf dem Eis. Der neue Piraten-Kapitän, der am vergangenen Sonntag noch beruflich bedingt gefehlt hatte, traf nach 11 Minuten platziert gleich in seinem ersten Match für seinen neuen Verein zum 1:0. Nachdem die Buchloer es anschließend allerdings verpassten nachzulegen, glich Dominik Krabbat für die Gäste noch vor der ersten Pause zum 1:1 aus (19.).

Ein ähnliches Bild dann auch im zweiten Drittel, bei dem die erneute Buchloer Führung fast eine Kopie des 1:0 war. Wieder hieß der Torschütze Alexander Thiel, der wieder aus ähnlicher Position genauso platziert zum zweiten Mal einnetzte und mit seinem Doppelpack an diesem Abend einen Einstand nach Maß feierte (31.). Aber auch hier schlugen die Mammuts wieder zurück, als nur gut eine Minute später Anton Zimmer vom Bully weg zum 2:2 traf. Dass die Gennachstädter in der Folge trotzdem mit einer Führung in die Pause gehen konnten lag an einem kapitalen und folgenschweren individuellen Fehler der Gäste, die den Puck vor dem eigenen Tor direkt in die Kelle von Adriano Carciola spielten und dieser mit dem 3:2 eiskalt vor dem guten Schongauer Torwart Daniel Blankenburg blieb (38.). Zumindest verhinderte Rückkehrer Blankenburg, der in der letzten Saison noch das ESV-Tor gehütet hatte, an alter Wirkungsstätte noch den vierten Gegentreffer vor der Pause.

Jedoch konnten sich die Buchloer auch im letzten Abschnitt nicht absetzten und Schongau wurde offensiv immer mutiger. Belohnt wurde das durch einen Doppelpack des lettischen Neuzugangs Raivo Freidenfels (46./55.), der die Partie im Schlussdurchgang mit dem 3:3 und 3:4 plötzlich erstmalig in Schongauer Richtung kippen ließ. Doch dann kam die große Stunde von Joey Lewis: Erst glich der Deutsch-Waliser mit seinem Premierentreffer für die Rot-Weißen – nach schöner Vorarbeit von Michal Petrak – per Direktabnahme sehenswert zum 4:4 aus (56.), ehe Lewis in der danach folgenden Verlängerung auch der Siegtreffer glückte. Und hier stach endlich auch noch das Powerplay der Hausherren, da der Doppelpack von Lewis zum Sieg bei Vier gegen Drei fiel (61.).