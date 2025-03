Buchloer Fehlstart in die Playdowns – Spiel eins der Serie geht an Dingolfing

Dingolfing/Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten haben Spiel eins in der Playdown-Serie am Freitagabend verloren.

In Dingolfing unterlagen die Freibeuter zum Auftakt mit 2:5 (1:3, 0:2, 1:0), womit man am Sonntag beim zweiten Aufeinandertreffen in der Gennachstadt (17 Uhr/Live bei SpradeTV) bereits unter Zugzwang steht, wenn man nicht sofort zwei Matchpucks gegen sich haben möchte. Der Sieg für die Isarrats zum Auftakt der Best of Five Runde war dabei absolut verdient, denn der EVD zeigte sich vor allem in den entscheidenden Momenten vor dem Tor deutlich zielstrebiger und effektiver. Besonders einen Dingolfinger brachten die Buchloer auch nicht wirklich in den Griff, Kanadier Daryk Dube-Plouffe. Dieser war an vier der fünf Tore der Gastgeber beteiligt und avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner für die Niederbayern. Die Buchloer hingegen blieben zu oft zu ungenau und harmlos, woran auch die Rückkehr von Demeed Podrezov nach längerer Verletzungspause und das Comeback von Routinier Markus Vaitl aus dem Eishockey-Ruhestand nichts änderten.

Schon der Start ins Match war für die Gennachstädter von Nervosität geprägt, die dann nach der ersten überstandenen Druckphase der Hausherren aber prompt ihren ersten Abschluss nutzten. Michal Petrak behielt vor EVD-Schlussmann Christoph Schedlbauer die Ruhe und netzte zum frühen 1:0 ein (3.). Doch der Führungstreffer hielt nur gute drei Minuten, ehe die Buchloer den denkbar unglücklichen Ausgleich schlucken mussten. In Dingolfinger Überzahl brach ESV-Keeper Dominic Guran nämlich die Kufe, sodass er gehandicapt das 1:1 durch Dennis Gulda hinnehmen musste (7.). Fortan blieb die Partie eher zerfahren mit leichtem Chancenplus für die Gastgeber, die aber beispielsweise durch Daryk Dube-Plouffe eine sehr gute Einschussmöglichkeit vergaben, als Guran stark rettete (9.). Wenig später hatten die Pirates dann Glück, als der vermeintliche Führungstreffer der Isarrats nicht zählte (12.). Doch dieser fiel anschließend dennoch, nachdem Lukas Krämmer mit einem verdecken Schuss aus spitzem Winkel zum 1:2 getroffen hatte (14.). Und nur ganze 31 Sekunden später erhöhte Dube-Plouffe auch noch auf 1:3, als er mit zu viel Platz den Puck per Rückhand aber auch mustergültig in den Winkel setzte (15.).

Der Mittelabschnitt begannen beide offensiv mit etwas offenerem Visier, doch trotz einiger aussichtsreicher Gelegenheiten wollte der Puck zunächst nicht über die Linie. Dingolfing störte die Buchloer immer wieder früh im Aufbau, was den Freibeutern nicht behagte. Als das Match schließlich zu Drittelmitte wieder etwas verflachte und die Isarrats ein wenig den Piraten die Initiative überließen, schlugen die Hausherren wieder eiskalt zu. Fast mit einer Kopie seines ersten Treffers erhöhte Dube-Plouffe abermals mit einem sehenswerten Rückhandschuss auf 1:4 (34.). Und der Kanadier war dann auch Wegbereiter des bereits vorentscheidenden fünften Dingolfinger Tores, denn nach Dube-Plouffes Schuss prallte die Scheibe von der Bande direkt zu Dennis Gulda, der auf 1:5 stelle (35.).

So sollte den Piraten nach diesem neuerlichen Doppelschlag auch im Schlussdrittel keine Wende mehr gelingen. Zwar gelang Christian Wittmann in einer fünfminütigen Überzahl nochmals der Treffer zum 2:5 (54.), der aber unter dem Strich nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. Denn bei diesem Resultat blieb es nach 60 Minuten auch, womit die Dingolfinger sich über den ersten von drei nötigen Siegen freuen durften. Die Buchloer hingegen müssen am Sonntag vor heimsicher Kulisse deutlich mehr investieren, wenn man die Serie wieder ausgleichen möchte und nicht nach dem ersten Wochenende bereits direkt mit dem Rücken zur Wand stehen will.

