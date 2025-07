Buchloer Defensivverbund wächst weiter

Buchloe. (chs) Nachdem der ESV Buchloe zuletzt mit Andreas Schorer und Moritz Simon zwei richtig schmerzhafte Angänge im Abwehrbereich hinnehmen musste, können die Piraten nun eine weitere Verlängerung in der Verteidigung verkünden.

Johannes Keller wird den Gennachstädtern weiter erhalten bleiben und ist damit nach Alexander Lieske, Nico Nieberle und Neuzugang Alexander Thiel der vierte Abwehrmann, der für die kommende Bayernliga-Spielzeit bei den Rot-Weißen unterschrieben hat.

Für den 22 Jahre jungen Johannes Keller ist es dabei die dritte Saison bei den Buchloer. „Er kam vor zwei Jahren von der DNL-Mannschaft des ESV Kaufbeuren zu uns, wo er als Kapitän bereits Führungsqualitäten unter Beweis gestellt hat“, erinnert sich Team-Manager David Strodel. Für Keller war und ist der ESVB also die bisher einzige Station im Senioren-Bereich, nachdem er im Nachwuchs vor allem in der Talentschmiede des Nachbarn Kaufbeuren bereits in ganz jungen Jahren viel lernen konnte. Das Johannes Keller seither den Buchloer treu geblieben ist zeigt, dass sich der junge Abwehrmann bei den Freibeutern wohl fühlt und sich auch weiterhin durchbeißen will. „Die vergangene Saison war – wie für viele andere auch – alles andere als einfach“, meint Strodel, der trotzdem froh ist, dass Keller dennoch weiterhin für die Buchloer auflaufen wird. „Unser Vertrauen in Johannes ist weiter ungebrochen und er bekommt auch in der kommenden Spielzeit die Chance, den nächsten Schritt zu machen um sich weiterzuentwickeln.“ Dass jede Menge Potential in dem 22-Jährigen steckt, hat Keller schon bewiesen und auch, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Nicht umsonst war Keller – trotz zwischenzeitlich nicht ganz einfacher Phasen in der letzten Saison – als einer der wenigen Spieler bei praktisch allen Spielen mit an Bord um seinem Team zu helfen. „ JoMan ist jung, ehrgeizig, sportlich top und ein absoluter Teamplayer“, weiß daher auch David Strodel „Er ist in der Kabine sehr geschätzt – sowohl menschlich als auch mit seiner positiven Ausstrahlung.“ Und dies soll Keller auch im kommenden Winter wieder unter Beweis stellen, wenn der Defensivmann dann in seine vierte Spielzeit im ESV-Dress geht. „Wir freuen uns, dass er seinen Weg weiter bei uns geht“, heißt es daher abschließend von den Verantwortlichen, die somit einen weiteren Haken hinter die noch vakanten Positionen in der Abwehr der Piraten setzten können.

