Buchloe: Wichtiges Signal vor der Abstiegsrunde

Buchloe. (chs) Es ist ein erneut starkes Zeichen vor der ab Freitag beginnenden kniffligen und fordernden Abstiegsrunde.

Denn nach Stürmer Benedikt Diebolder hat mit Marc Krammer bereits der zweite Angreifer vorzeitig seinen Vertrag beim ESV Buchloe für die kommende Saison verlängert – und das direkt vor den wichtigen Partien um den Klassenerhalt in der Eishockey Bayernliga.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Marc ein weiterer Spieler bereits jetzt verlängert hat, der mit seinen Eigenschaften genau das verkörpert, was wir beim ESV sehen wollen“, meint Team-Manager David Strodel zur Verlängerung. „Denn er identifiziert sich mit seinem Einsatz, der Spielintelligenz und seinem unermüdlichen Kampfgeist absolut mit dem Verein“, so Strodel weiter.

Und genau auf diese Attribute und Eigenschaften wird es für die Buchloer in den anstehenden knüppelharten Duellen um den Klassenerhalt in Bayerns höchster Eishockey-Spielklasse auch zwingend ankommen. Schließlich wird man nur mit Willen, Leidenschaft und Engagement das Ziel, die Liga zu halten, auch verwirklichen können. Und ein Spieler wie Marc Krammer könnte hier eine ebenso wichtige Rolle spielen wie auch im nächsten Jahr. In 24 Partien steuerte der Offensivmann in der bisherigen Spielzeit nämlich nicht nur vier Tore und sieben Assist bei, sondern stellte sich mit seiner aufopferungsvollen Einstellung und Spielweise immer in den Dienst der Mannschaft.

Demnach ist man bei den Piraten froh, dass der 25-jährige Angreifer bereits jetzt seine Zusage für ein weiteres Jahr bei den Rot-Weißen gegeben hat, nachdem er Anfang 2023 vom Nachbarn HC Landsberg an die Gennach gewechselt war. „Er wird als Center und starker Bullyspieler auch in der kommenden Saison ein wichtiges Puzzleteil in unserem Kader sein“, so die Meinung der Verantwortlichen, die in den nächsten drei Wochen den Fokus aber – ebenso wie auch Marc Krammer – voll und ganz auf den Kampf um den Klassenerhalt legen werden.

Dazu stehen nun auch die genauen Spieltermine für die Buchloer der Abstiegsrunde fest:

Fr. 07.02.25 19:30 Uhr ESC Kempten – ESV Buchloe

So. 09.02.25 17:00 Uhr ESV Buchloe – EC Pfaffenhofen

Fr. 14.02.25 19:30 Uhr ESC Geretsried – ESV Buchloe

So. 16.02.25 17:00 Uhr ESV Buchloe – ESC Geretsried

Fr. 21.02.25 20:00 Uhr EC Pfaffenhofen – ESV Buchloe

So. 23.02.25 18:00 Uhr ESV Buchloe – ESC Kempten

Modus: Die beiden Erstplatzierten haben nach der Runde mit Hin- und Rückspiel den Klassenerhalt sicher. Der Drittplatzierte trifft in den Halbfinal-Playdowns (Modus Best Of Five) auf den Vierten der Parallelgruppe und der Vierte auf den Dritten der Parallelgruppe. Die beiden Verlierer dieser Playdown-Duelle spielen anschließend in den Abstiegs-Playdowns im Modus Best Of Seven den sportlichen Absteiger in die Landesliga aus.

