Buchloe: Verstärkung unterm Weihnachtsbaum

Buchloe. (chs) Passend zum Weihnachtsfest dürfen sich die Fans des ESV Buchloe nochmals über Verstärkung im Kader freuen.

Nachdem die Freibeuter zuletzt erfahren haben, dass Torhüter Dominic Guran den Rot-Weißen auf Grund seines Studiums, auf das er den vollen Fokus richten möchte, erst einmal nicht mehr zur Verfügung steht, haben die Verantwortlichen schnell reagiert und entsprechenden Ersatz für die frei gewordenen Position zwischen den Pfosten gefunden. So stößt ab sofort der 22-jährige Torwart Dieter Geidl zu den Piraten hinzu, der das bisherige Duo um David Blaschta und Fabian Hartmann unterstützen wird.

„Uns war klar, dass wir nach der Pause von Dominic Guran nochmals reagieren mussten, auch wenn wir natürlich weiterhin großes Vertrauen in unsere beiden Torhüter David Blaschta und Fabi Hartmann haben“, erklärt Team-Manager David Strodel die Neuverpflichtung, mit der man die kurzfristig entstandene Lücke in der im Eishockey so wichtigen Position im Tor sofort füllen konnte.

Und dabei ist den Verantwortlichen mit Dieter Geidl die Verpflichtung eines jungen, talentierten Schlussmanns geglückt, der im Allgäu bereits seine Spuren hinterlassen hat. Der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass hat nämlich im Nachwuchs bereits unter anderem beim Nachbarn in Kaufbeuren gespielt, wo er auch als Backup für die Zweitligamannschaft der Joker erste Einsatzminuten auf hochklassigem Niveau sammeln konnte. Zuletzt hatte der 22-jährige Keeper fast drei Jahre beim Oberligisten EV Lindau das Gehäuse gehütet, ehe er seit Saisonbeginn eine Pause eingelegt hat.

„Wir hatten mit Dieter schon länger losen Kontakt“, lässt der Buchloer Team-Manager wissen, der sich sehr freut, dass sich Geidl jetzt für die Pirates entschieden hat und den ESV in der heißen Phase verstärken wird. „Dieter hat sich in den vergangenen Monaten in seiner Heimat fit gehalten und brennt darauf, wieder in den Wettkampf einzusteigen. Und da er bereits viele unserer Jungs aus gemeinsamen Stationen kennt, wird ihm das die Integration enorm erleichtern“, ist sich Strodel sicher.

Schließlich hat der Tormann im Kaufbeurer Nachwuchs unter anderem schon mit Felix Schurr, Johannes Keller und Alexander Lieske zusammengespielt und am Bodensee auch mit Adriano Carciola, mit denen er am 26. Dezember dann ab jetzt im Piraten-Trikot gemeinsam den ESC Kempten zum großen Allgäu-Derby empfängt – wo Geidl vermutlich bereits mit der Trikotnummer 29 spielberechtigt sein dürfte.

