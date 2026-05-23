Buchloe: Torhüter-Trio für die kommende Spielzeit steht

Buchloe. (chs) Gleich drei Personalien auf einen Schlag können die Verantwortlichen des ESV Buchloe bekannt geben und damit Klarheit auf der im Eishockey so wichtigen Torhüterposition schaffen.

So bauen die Piraten mit David Blaschta und dem jungen Fabian Hartmann weiterhin auf zwei Keeper, die bereits im letzten Jahr das Tor der Freibeuter gehütet haben. Komplettiert wird das Torhüter-Trio für die kommende Bayernliga-Saison von Neuzugang Emanuel Geiger, der vom Landesligisten Wanderers Germering zu den Gennachstädtern wechselt.

Die sportliche Leitung des ESV und Trainer Dominic Weis bleiben also auch auf der Schlüsselposition im Tor ihrem gesteckten Motto treu, im anstehenden Winter auf hungrige, junge und entwicklungsfähige Akteure zu setzen, deren Potential weiter gefördert werden soll. Demnach war die Verlängerung mit Torhüter David Blaschta, der mit 27 Jahren der älteste des Trios ist, eigentlich eine logische Folge. Blaschta war im vergangenen Jahr vom derzeit amtierenden Meister EHC Königsbrunn nach Buchloe gekommen und war bei den Piraten im letzten Winter mit fast 1300 Minuten Einsatzzeit in 23 Partien der Torwart mit den meisten Spielminuten. Mit Ruhe und Zuverlässigkeit wurde der hochgewachsene Schlussmann schnell zu einem wichtigen Rückhalt und wird dies auch in der kommenden Spielzeit bleiben. „Es freut mich, dass Dave sich dazu entschieden hat auch kommende Saison bei uns zu bleiben“, meint daher ESV-Trainer Dominic Weis. „Er hat bereits vergangene Spielzeit gezeigt, welches Potential in ihm schlummert und ich bin gespannt auf seine Entwicklung über den Sommer, da ich fest davon überzeugt bin, dass er nochmal eine Schippe drauflegen kann.“

Und auch sein junger Torwart-Kollege Fabian Hartmann wird weiterhin für die Rot-Weißen auflaufen. Der gerade erst einmal 19 Jahre alte Goalie stieß im letzten Jahr ebenfalls neu zum Piraten-Team hinzu und konnte im Seniorenbereich erste Erfahrungen sammeln, nachdem er zuvor im Kaufbeurer Nachwuchs aktiv war. In der Bayernliga kam Hartmann so zu ersten wichtigen Spielminuten und sammelte zudem auch in der 1B und U20 Mannschaft weitere wichtige Spielpraxis, wo er als guter Rückhalt überzeugte. „Fabi ist ein talentierter, junger und hungriger Torhüter, der vergangenes Jahr bereits eine gute Entwicklung genommen hat – und die ist noch lange nicht am Ende“, meint Weis über den jungen Keeper. „Wenn er weiter so akribisch an sich arbeitet, bin ich davon überzeugt, dass er ein guter Bayernliga-Torhüter werden wird.“

Abgerundet wird das bereits bestehende Torwart-Duo mit einem Neuzugang, der mit 23 Jahren ebenfalls noch ein ganz junger Schlussmann ist, aber vor allem in den letzten Spielzeiten schon reichlich Verantwortung übernehmen konnte. Die Rede ist von Emanuel Geiger, der die letzten drei Jahre in Diensten des Landesligisten Wanderers Germering gestanden war. Dort spielte sich Geiger mit starken Leistungen schnell in die Herzen der Fans und auch für Trainer Dominic Weis ist er kein Unbekannter: „Ich kenne Manu bereits etwas länger und ich habe seine Entwicklung mitverfolgt. Er ist noch jung, hat aber die vergangenen drei Jahre viel Erfahrung und Spielpraxis sammeln können. Daher bin ich davon überzeugt, dass er uns auf der Torhüterposition weiterhelfen wird, zumal er aus meiner Sicht auch menschlich hervorragend in unser Team passt.“

Geiger war dabei lange Zeit im Landsberger Nachwuchs aktiv gewesen, wo er im damaligen Oberliga-Team der Riverkings auch seine allerersten Minuten im Seniorenbereich schnuppern konnte. 2023 wechselte der gebürtige Landsberger dann wie bereits erwähnt nach Germering, wo er deutlich mehr Einsatzzeit bekam und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. In der vergangenen Saison gehörte der Goalie in der Hauptrunde der Landesliga-Südstaffel beispielsweise mit einem Gegentorschnitt von 2,93 in 18 Partien zu den statistisch vier besten Torhütern der Liga, was sein Talent nochmals untermauert und was Emanuel Geiger auch künftig bei den Piraten in der Bayernliga zeigen und beweisen möchte.