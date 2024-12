Buchloe: Starkes Zeichen in zuletzt schwierigen Zeiten

Buchloe (chs) Sportlich hätte es in den letzten Wochen sicherlich besser laufen können bei den Buchloer Piraten.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie, gelang den Freibeuter aber zumindest am gestrigen Sonntag der wichtige Befreiungsschlag mit dem 6:3 Heimsieg im letzten Spiel des Jahres über den EV Dingolfing. Und schon vor dem Wochenende gab es zudem eine weitere gute Nachricht, die umso bemerkenswerter ist in den sportlich gesehen zuletzt nicht immer ganz einfachen Tagen. Denn den Verantwortlichen des ESV haben bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mitten in der Saison die erste Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Gemeint ist die Verlängerung von Benedikt Diebolder, der jetzt schon seine Zusage für ein weiteres Jahr bei den Gennachstädtern gegeben, die somit weiter auf die Dienste des jungen und ambitionierten Angreifers bauen können.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benedikt mit einem aufstrebenden Stürmer verlängern konnten, der das absolute Vertrauen von uns genießt“, meint der neue Team-Manager der Buchloer, David Strodel. Diebolder spielte schon in der letzten Saison mit einer Förderlizenz ausgestattet für die Buchloer, als er noch in Diensten der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren stand. In der Talentschmiede des ESVK genoss der 20-jährige Angreifer auch seine Nachwuchs-Ausbildung, ehe Diebodler im zurückliegenden Sommer dann fest an die Gennach wechselte. Mit seinen schlittschuhläuferischen Qualitäten, seinem Engagement und seinem Einsatz hatte sich der schnelle und wendige Stürmer schnell einen festen Platz im Team der Piraten erarbeitet und wird nun auch im kommenden Winter wieder Bestandteil der Piraten-Offensive sein. Vier Tore und zwölf Assists hat Diebolder bislang für sich verbuchen können und war mit einem Tor und zwei Vorbereitungen auch einer der Garanten dafür, dass die Buchloer das gestrige Heimspiel zum Jahresabschluss erfolgreich gestalten konnten.

Und trotz seines noch ganz jungen Alters setzt sich Diebolder bei den Gennachstädtern auch bereits im Nachwuchs ein. „Es ist toll zu sehen, mit welcher Leidenschaft er sich bereits für unseren Nachwuchs einsetzt und so nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon eine wichtige Rolle im Verein einnimmt“, berichtet Strodel über den jungen Angreifer, der gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lukas Bucher und Alexander Reichelmeir die U11 als Trainer betreut und somit sein Wissen auch schon an die ganz kleinen Freibeuter weitergibt. „Daher ist Benes Entscheidung, trotz anderer Angebote auch im kommenden Winter bei uns zu bleiben, ein starkes Zeichen für seinen Charakter und seine Verbundenheit mit den Pirates“, so das abschließende Fazit des Buchloer Teamchefs zur ersten Verlängerung, die dem zuletzt sportlich doch recht gebeutelten Piraten-Team in den nächsten Partien auch nochmals weiteren Schwung verleihen soll.

