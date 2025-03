Buchloe: Mit Kraftakt zum Serienausgleich

Buchloe. (chs) Es war packend, es war spannend bis zur letzten Sekunde und am Ende war es ein ganz wichtiges Ergebnis für die Buchloer.

Mit einer wahren Energieleistung haben die ESV-Piraten am Sonntagabend vor heimischer Kulisse Spiel zwei der Playdown-Serie gegen den EV Dingolfing mit 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) gewonnen. Nach der 2:5 Auftaktniederlage vom Freitag konnten die Freibeuter so erfolgreich zurückschlagen und die Best Of Five Serie wieder ausgleichen. Am Ende war es aber ein hart umkämpfter Sieg, bei dem die Buchloer vor allem in der zweiten Spielhälfte mit einer aufopferungsvollen Defensivleistung den Gästen den Zahn zogen, die bis zum Schluss in einer extrem engen aber durchaus unterhaltsamen Partie am möglichen Ausgleich schnupperten. Schlussendlich hatten jedoch die Gennachstädter das glücklichere Ende, die bereits am Faschingsdienstag ab 20 Uhr wieder zum dritten Duell nach Dingolfing reisen.

Während die Buchloer am Freitag noch den besseren Start hatten, waren es an diesem Abend die Isarrats, die in Führung gingen. Nach einem Wechselfehler hatte Dingolfings Schwede Gustav Jansson zu viel Platz und blieb vor ESV-Keeper Dominic Guran eiskalt (12.). Doch da sich die Niederbayern im Startdrittel zu viele Strafzeiten einhandelten, konnten die Buchloer die Partie noch vor dem ersten Seitenwechsel drehen. Erst netzte Demeed Podrezov, der nach wochenlanger Verletzungspause am Freitag sein Comeback gegeben hatte, nur eine Minute nach dem Rückstand ansatzlos im Powerplay zum 1:1 ein (13.). Und dann drückte Andreas Schorer wiederum mit einem Mann mehr eine Podrezov-Hereingabe zum 2:1 über die Linie (16.). Beide Teams hatten davor und danach noch mehrere gute Einschussmöglichkeiten, doch weitere Tore sollten bis zur Pause keine mehr fallen.

Dafür dauerte es im Mitteldrittel nur gute drei Minuten, ehe die Buchloer ihren Vorsprung ausbauen konnten. Nachdem eigentlich die Gäste mit zwei guten, aber ausgelassenen Gelegenheiten wieder den besseren Auftakt hatten, war es Rückkehrer Markus Vaitl, der per Direktabnahme abermals in Überzahl nach mustergültigem Querpass von Demeed Podrezov auf 3:1 stellte (24.). Doch dieses Mal zeigten sich die Gäste wenig beeindruckt. Erst vergab zwar noch der Doppeltorschütze vom Freitag Daryk Dube-Plouffe alleine vor Guran, der bärenstark den Anschluss verhinderte (25.). Wenige Momente später war aber auch der ESV-Schlussmann dann machtlos, als Daniel Rolsing eine Unachtsamkeit in der ESV-Abwehr zum 3:2 nutzte (27.). Und da nun in der Folge die Buchloer zu viele Strafzeiten zogen, blieb das Heft des Handelns in der Offensive weiter bei den Isarrats. Doch mit leidenschaftlichem und letztlich auch kompaktem Abwehrverhalten, sowie einem immer stärker werdenden Guran zwischen den Pfosten, hielten die Rot-Weißen die denkbar knappe Führung bis zur zweiten Pause, auch weil einmal der Pfosten für die Hausherren rettete (39.).

So blieb die Spannung für den Schlussdurchgang erhalten und diese sollte sich noch weiter hochschaukeln. Denn nachdem die Piraten zunächst mit zwei Chancen einen beruhigenderen Vorsprung verpassten, drückten die Gästen mit fortlaufender Spielzeit die Buchloer immer mehr in die Defensive. Diese kämpften aber weiter bravourös und hatte mit Dominic Guran einen wirklich starken Rückhalt, der nun immer mehr in Fokus rückte. Die Zeit lief gegen den EVD, der aber noch einige Male beste Gelegenheiten hatte auszugleichen. Doch letztlich zitterten die Freibeuter den hauchdünnen Vorsprung mit Engagement und am Ende auch mit etwas Glück über die Zeit, wobei Michal Telesz Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Empty-Net-Tor sogar noch der 4:2 Endstand gelang.

Damit können die Buchloer also den Ausgleich in der Serie herstellen, womit am Faschingsdienstag in der KO-Runde im Grunde wieder alles bei Null losgeht. Dann treffen beide Teams im dritten Spiel beim Stand von 1:1 nämlich zum dritten Duell wieder in Dingolfing aufeinander. Wer hier gewinnt, hat im vierten Match – das am Freitag ab 20 Uhr in jedem Fall wieder in Buchloer stattfinden wird – anschließend den ersten Matchpunkt auf den vorzeitigen Klassenerhalt.

