Buchloe: Erste Vergleiche gegen die direkte Konkurrenz

Buchloe. (chs) Nach dem Start in die Vorbereitung am letzten Sonntag mit dem knappen 3:2 Sieg gegen den ambitionierten Landesligisten ERC Sonthofen geht es für die Buchloer an diesem Wochenende gegen die ersten beiden Mitkonkurrenten aus der Bayernliga.

Am Freitag treten die Freibeuter dabei zunächst zum ersten Mal auswärts beim ESC Geretsried an (19.30 Uhr), ehe am Sonntag ab 18 Uhr der Nachbar HC Landsberg in der heimischen Sparkassenarena gastiert.

Beide Gegner werden für die Gennachstädter vermutlich keine einfachen Aufgaben werden, denn beide Teams stehen bereits seit Anfang September wieder auf dem jeweiligen Eis, während die Buchloer als eine der letzten Mannschaften in der Liga erst vor einer knappen Woche das Training mit Schlittschuhen auf dem kalten Untergrund wieder aufnehmen konnten. So haben die Riverrats und die Riverkings also bereits einen kleinen Vorsprung in Sachen Akklimatisierung und Training auf dem Eis, um die bekannten Abläufe wieder zu üben. Für die Buchloer gilt die Devise nach dem Last-Minute-Sieg zum Start in die Testspielphase eben diese Automatismen in den kommenden Tagen und Wochen wieder zu verinnerlichen, um so den vermeintlichen Trainingsrückstand auf die Konkurrenz schnell aufzuholen. Dies gilt besonders für den Freitagsgegner Geretsried, denn auf die Riverrats treffen die Buchloer schließlich gleich am zweiten Spieltag der Hauptrunde wieder – wobei es dann bereits um wichtige Punkte geht. Am Freitag steht für beide Mannschaften und deren Trainer aber vermutlich erst einmal wieder im Vordergrund unter Wettkampfbedingungen wichtige Erkenntnisse zu sammeln, woran man bis zum Punktrundenstart am 13. Oktober noch arbeiten und feilen muss.

Die Geretsrieder dürften dabei – wie die letzten Jahre auch – ein Gegner auf Augenhöhe sein, der jedoch aus Buchloer Sicht immer unbequem zu spielen war. Im Sommer musste der ESC allerdings die Abgänge einiger wichtiger und erfahrener Leistungsträger kompensieren. Florian Strobel beendete seine Karriere und Kapitän Klaus Berger muss in dieser Spielzeit verletzungsbedingt pausieren. Zudem verließen mit Toptorjäger Tyler Wiseman (Ziel unbekannt) und Daniel Merl (TEV Miesbach) zwei weitere zuverlässige Scorer den Verein. Schließen sollen diese Lücken neben dem aus Dorfen dazugestoßenen Tschechen Michal Popelka die langjährige Stütze Ondrej Horvath, oder auch die brandgefährlichen Michael Harrer, Maximilian Hüsken oder Stefano Rizzo, die ebenfalls wieder für die Oberbayern auflaufen werden. Mit einem 5:1 Sieg über die hochgehandelten Miesbacher ist dem ESC beim Vorbereitungsturnier in Bad Tölz auf jeden Fall schon einmal ein Ausrufezeichen geglückt.

Auch beim Sonntagsgegner, dem HC Landsberg, hat sich in den letzten Monaten einiges im Team verändert, wobei der Kader der Riverkings keinesfalls an Qualität eingebüßt hat – ganz im Gegenteil. Zwar mussten die Lechstädter den beruflich bedingten Abgang von Dennis Neal hinnehmen, der seit Jahren eine ganz wichtige Stütze der Landsberger Abwehr war. Mit dem oberligaerfahrenen Christopher Kasten konnte man vom ECDC Memmingen aber einen mindestens gleichwertigen Ersatz finden. Und vor allen in der Offensive haben sich die Landsberger nochmals gehörig verstärkt. Hier verließ mit Florian Stauder (Kempten) zwar auch ein wichtiger Mann den Verein, doch mit den beiden Schweden Filip Bergsdorf und Victor Oestling hat der HCL zwei vielversprechende Neuzugänge präsentieren können, die mit den bekannten Topscorern Frantisek Wagner und Lars Grötzinger Vorne für noch mehr Durchschlagskraft sorgen sollen. Vom Papier her dürften die Landsberger so ein ganz heißer Kandidat für die Top 6 der Bayernliga sein und demnach auch ein absolut fordernder Gegner im nächsten Test vor heimischer Kulisse für den ESV.

Das ist am Wochenende zudem in der Buchloer Sparkassenarena geboten:

Sa,21.09.2024, 11:30 Uhr: Vorbereitung U13: ESV Buchloe – EV Fürstendfeldbruck

Sa,21.09.2024, 17:00 Uhr: Vorbereitung U17: ESV Buchloe – EV Fürstendfeldbruck