Buchloe: Das nÃ¤chste Duo bleibt

Buchloe. (chs) Zwei weitere Spieler aus dem letztjährigen Kader haben beim ESV Buchloe ihre Verträge verlängert.

So bleiben den Piraten auch weiterhin Stürmer Marc Krammer und Verteidiger Lukas Bucher erhalten, womit die Gennachstädter auch künftig auf zwei junge Akteure bauen können. „Wir sind froh, dass die beiden weiter für uns auflaufen werden, denn auf ihren jeweiligen Positionen haben beide Qualitäten, die für jedes Team wichtig sind“, so die Einschätzung der Verantwortlichen.

Stürmer Marc Krammer geht dabei in seine dritte Saison bei den Freibeutern. Der 25-jährige Angreifer stieß 2023 während der Saison vom Nachbarn HC Landsberg zum ESV-Team hinzu und weiß seither mit seinem leidenschaftlichen Einsatz und seiner vorbildlichen Einstellung stets zu überzeugen. „Marc ist ein Spieler der immer alles gibt und für die Mannschaft auch da hingeht wo es weh tut.“ In der Tat beweist Krammer immer wieder aufs Neue sein Kämpferherz und stellt sich dabei stets in den Dienst der Mannschaft. Bester Beweis war in der Abstiegsrunde, als der Center plötzlich auf Grund der personellen Engpässe in der Abwehr aushalf und seine Aufgabe dort genauso hervorragend erledigte. Neben seinen Allroundqualitäten erzielte Krammer auf seiner angestammten Position im Sturm aber auch zehn Tore und war somit der fünftbeste Torschütze in der teaminternen Wertung. „Ich freue mich, dass ich weiter an Bord bin, denn es macht mir hier riesig Spaß mit dem Team und auch mit dem Team außen rum“, nennt Krammer die Gründe für seinen Verbleib.

Ebenfalls ein weiteres Jahr seine Schlittschuhe für die Buchloer schnüren wird Verteidiger Lukas Bucher. Der 23 Jahre alte Defensivmann geht damit in seine zweite Spielzeit bei den Rot-Weißen, nachdem er im letzten Winter vom Ligakonkurrenten TSV Peißenberg an die Gennach gewechselt war. Für die Miners war der gebürtige Schongauer zuvor bereits mehrere Jahre aktiv gewesen, wobei er seine Ausbildung im Nachwuchs überwiegend beim EC Peiting genossen hat. Für die Piraten absolvierte Bucher in der vergangenen Spielzeit 41 Partien und wurde vor allem in der entscheidenden Saisonphase zu einem wichtigen Puzzlestück in der Buchloer Hintermannschaft. „Lukas ist ein robuster Defender, der sich in der letzten Saison gut entwickelt hat und mit seiner körperlichen Präsenz auch in der nächsten Saison ein fester Bestandteil unserer Abwehr sein wird. Wir sind daher froh, dass er ebenso wie Marc Krammer weiter zu unserer Mannschaft gehören wird.“´

Jahreshauptversammlung 2024 am 12. Juni

Der ESV Buchloe e.V. lädt am Mittwoch, den 12. Juni 2024 herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Diese findet mit folgenden Tagesordnungspunkten ab 20.00 Uhr in der Stadiongaststätte der Sparkassenarena Buchloe „Zum Freibeuter“ statt:

1. Begrüßung

2. Totenehrung

3. Berichte

4. Kassenbericht

5. Bericht der Revisoren und Entlastung

6. Neuwahlen

7. Ehrungen

8. Wünsche und Anträge

Für das leibliche Wohl ist in der Stadiongaststätte natürlich mit Essen und Trinken bereits ab 19 Uhr gesorgt!