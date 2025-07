Buam: Drei Jungspunde bleiben, ein neuer kommt dazu

Klobenstein. (PM Buam) In der Rittner Defensive gibt es nicht nur erfahrene Füchse, auch junge Wilde haben sich schon einen Platz gemacht.

Im Tor wird Florian Plattner weiterhin Furlongs Backup sein, in der Abwehr sind Hannes Uffelmann und Jano Ramoser ebenfalls weiter an Bord. Und neu dazu kommt mit Mattia Clericuzio ein junger Algunder, der auch in der vergangenen Saison schon einige Spiele auf dem Ritten sammelte.

Der älteste von ihnen und damit auch am längsten dabei ist Hannes Uffelmann. Der 22-jährige Rittner vom Jahrgang 2002 scheint seit der Saison 2020/21 im Kader der Rittner Buam SkyAlps auf und hat seitdem konstant Einsätze bei den Blau-Roten gesammelt. In der vergangenen Saison bestritt der Abwehrspieler 30 Einsätze für die Buam. Auf 13 Einsätze brachte es der Backup-Goalie Florian Plattner, der immer wieder einmal für Colin Furlong einspringen durfte und seine Sache auch sehr ordentlich machte. Trotz seines jungen Alters von 20 Jahren (Jahrgang 2005) kann er auf eine Save-Percentage von fast 90 Prozent zurückblicken.

Auf vier Einsätze brachte es hingegen Mattia Clericuzio, der die Saison 2024/25 eigentlich bei dem SV Kaltern Rothoblaas in der IHL bestritt. Da die Hechte das Farmteam der Rittner Buam SkyAlps waren, durfte Clericuzio, als auf dem Hochplateau Not am Mann war, aushelfen. Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, machte der Verteidiger vom Jahrgang 2005 seine Sache sehr gut, nutzte seinen großgewachsenen Körper optimal und schrieb mit einem Assist sogar erstmals auf der Punktetafel an. Der jüngste der vier Jungspunde ist Jano Ramoser. Der 18-Jährige vom Jahrgang 2006 ging in der vergangenen Saison in erster Linie für die U19 der Junior Buam auf Eis, kam aber auch zu zwei Einsätzen bei den Rittner Buam SkyAlps. In Zukunft dürften es noch mehr sein.

Dies unterstreichen auch die beiden Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath: „Ziel auf dem Ritten ist und bleibt es, jungen Rittner Eishockeyspielern die Chance zu geben, in die Kampfmannschaft unseres Eishockey-Vereins zu kommen. Florian Plattner und Hannes Uffelmann haben sich in den vergangenen Jahren bereits etabliert, lernen stetig dazu und werden ihren Weg weitergehen. Mattia Clericuzio hat es bei seinen Einsätzen in der vergangenen Saison gut gemacht und wir freuen uns, dass er jetzt fix bei uns an Bord ist. Jano Ramoser ist hingegen noch ein ganz junger Spieler, der in der kommenden Saison Neues dazulernen und sich so einen Fixplatz im Kader verdienen kann.“