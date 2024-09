Buam: Das erste Testspiel endet mit einem Shootout-Sieg

Eppa. (PM Buam) Im ersten Testspiel waren die Rittner Buam SkyAlps am Dienstagabend beim HC Eppan ANet zu Gast. Nach umkämpften drei Dritteln stand...

Eppa. (PM Buam) Im ersten Testspiel waren die Rittner Buam SkyAlps am Dienstagabend beim HC Eppan ANet zu Gast.

Nach umkämpften drei Dritteln stand es 4:4 und es ging direkt ins Penaltyschießen, welches die Rittner Buam SkyAlps dank des Siegtors von Adam Giacomuzzi für sich entschieden.

Die Rittner Buam SkyAlps legten im ersten Drittel gleich stark vor und lagen durch die Powerplay-Treffer von Simon Kostner (5.30) und Eric Hjorth (13.36) mit 2:0 vorne. Eppan, das in der Italian Hockey League spielt, kam im zweiten Spielabschnitt, ebenfalls im Überzahlspiel, durch Noah Frick zum Anschlusstreffer (32.18) und kippte in der Anfangsphase des Schlussdrittels durch Stefano Piechenstein (45.11), Fabian Dellagiacoma (50.10/PP) und Martin Graf (53.18) das Ergebnis auf 4:2 für die Überetscher. Die Buam ließen die Köpfe aber nicht hängen und schafften es in den letzten zwei Minuten dank der Tore von Eric Hjorth (58.23) und Neuzugang Sebastiano Soracreppa (59.16/PP) auszugleichen. Im Shootout brauchte es dann ganze 18 Penalty-Schützen, bis Adam Giacomuzzi die Partie beendete.

Am Freitag steht für die Rittner Buam SkyAlps das nächste Testspiel auf dem Programm. Wieder geht es ins Überetsch, dieses Mal nach Kaltern, wo sie auf das eigene Farmteam SV Kaltern Rothoblass treffen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.