Bryan RÃ¼egger neuer Back-up von Reto Berra im Tor der Drachen

Fribourg. (PM HCFG) Der Ersatz für Connor Hughes, der auf die Spielzeit 2023/2024 Freiburg in Richtung Lausanne verlassen wird, ist bereits bekannt.

Als Back-up für Reto Berra haben die Vereinsverantwortlichen von Fribourg-Gottéron Bryan Rüegger (22) unter Vertrag genommen. Der 183cm grosse und 84kg schwere Rüegger wurde von der Juniorenabteilung des EV Zug ausgebildet und steht derzeit beim HC Thurgau im Tor.

Mit Rüegger verpflichten die Drachen einen jungen, talentierten Goalie, der sein Potential bereits in der Swiss League unter Beweis stellen konnte. Rüegger erhält in Freiburg einen Vertrag für ein Jahr. Er zieht im Sommer 2023 in die Saanestadt.