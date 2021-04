Brutale EffektivitÃ¤t und ein Ã¼berragender Dennis Endras lassen die Adler in Iserlohn jubeln

Iserlohn. (MK) Die Enttäuschung hielt sich nach der 2:4 Niederlage gegen die Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters in Grenzen. Drei Tage nach dem...

Iserlohn. (MK) Die Enttäuschung hielt sich nach der 2:4 Niederlage gegen die Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters in Grenzen.

Drei Tage nach dem Punktgewinn in der Kurpfalz präsentierten sich die Adler am Seilersee als extrem effektives Team.

Schon nach 93 Sekunden ließ Wolf die Gäste in Überzahl während einer Bankstrafe gegen die Roosters jubeln. Lowry schaffte nach exakt sechs Minuten in Unterzahl den Iserlohner Ausgleich. Teamkollege Bailey saß gerade zehn Sekunden auf der Strafbank, als Lowry einen über Raedeke eingeleiteten Konter direkt zum 1:1 ins Tor schoss. Das Spiel blieb intensiv, aber der nächste Treffer ließ exakt 27 Minuten auf sich warten. Erneut Wolf war es, dessen Schuss von Iserlohns Goalie Jenike zwar abgewehrt wurde, dann aber doch über die Linie trudelte. Mannheim legte vier Minuten später durch Huhtala zum 1:3 nach. Der 33- jährige Finne schoss trotz Bedrängnis durch die „Hosenträger“ von Jenike ein. Nach der zweiten Pause legten die Adler schnell den Hebel auf Auswärtssieg um. Shinnimin sorgte bereits in der 43. Minute für das 1:4. Iserlohn gab sich trotzdem noch nicht geschlagen. Knapp sieben Minuten vor dem Ende opferte Coach Brad Tapper erstmals seinen Torwart für einen weiteren Feldspieler, aber letztendlich sprang trotz aller Bemühungen nur noch der Treffer zum 2:4 durch Bailey (59.) heraus. Zuvor hatte Mannheims Nationalkeeper Endras mehrfach mit Glanztaten und unter „Standing Ovations“ seiner Mitspieler einen Gegentreffer verhindert.

Für das team von Adler-Trainer Pavel Gross war es unter dem Strich ein verdienter Sieg. Der Ligaprimus führt acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde die Tabelle in der Süd-Division nun mit 72 Punkten an. Die „Pole-Position“ dürfte den Adlern mit nunmehr 14 Punkten Vorsprung auf München nicht mehr zu nehmen sein.

Die Roosters hingegen bleiben zwar auf dem dritten Tabellenplatz in der Nord-Division, aber der Vorsprung auf die Verfolger Wolfsburg und Düsseldorf ist mittlerweile auf zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Im straffen DEL-Spielplan geht es für die Adler bereits am Samstag mit dem Heimspiel gegen Köln weiter. Die Roosters werden am Samstag nach einem regenerativen Karfreitag die Reise in den Süden antreten. Am Ostersonntag steht zunächst das hochinteressante Spiel beim Süd-Dritten in Ingolstadt an. Keine 21 Stunden nach dem Spiel in der Audistadt treten die Cracks von Brad Tapper dann schon zum nächsten match in Straubing an.

