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Ravensburg Towerstars

Bruno Cicek nun fest in Ravensburg

8. Mai 20261 Mins read12
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Bruno Cicek von den Schwenninger Wild Wings - © Moritz Eden / City-Press
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Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden mit einem Torhüter-Trio in die kommende Saison starten.

Von den Schwenninger Wild Wings wechselt der 19-jährige Bruno Cicek fest nach Ravensburg, nachdem er bereits in der vergangenen Saison mit einer Förderlizenz ausgestattet worden war.

Der gebürtige Bad Nauheimer erlernte die Eishockey-Grundlagen zunächst in seiner Heimatstadt. Die Nachwuchsstationen von der U10 bis zur U15 durchlief Bruno Cicek anschließend bei den Jungadler Mannheim sowie in Frankfurt. Ein wichtiger Schritt folgte zur Saison 2021/2022 mit dem Wechsel in die Talentschmiede der Düsseldorfer EG. Drei Jahre lang holte sich der 1,81 Meter große Linksfänger dort bis zur U20 weiteres Rüstzeug, ehe sich zur Spielzeit 2024/2025 mit dem Engagement in Schwenningen eine neue Herausforderung ergab. Bruno Cicek stand bei der U20 des ERC Schwenningen zwischen den Pfosten.

Wertvolle Erfahrungen sammelte er in den vergangenen zwei Jahren aber auch im DEL-Profiteam der Wild Wings. In der Saison 2025/2026 verbrachte Bruno Cicek zudem Zeit in Ravensburg. Mitte Januar wurde er für den DEL2-Spielbetrieb lizenziert und stand als Backup beim Auswärtsspiel in Rosenheim in der Towerstars-Aufstellung.

„Ich freue mich, dass wir mit Bruno in der nächsten Saison drei eigene Torhüter zur Verfügung haben. Er kennt die Mannschaft und die Organisation bereits gut, da er in der vergangenen Saison schon in den Trainings- und Spielbetrieb eingebunden war. Er hat großes Potenzial und wird sich bei uns und unseren Kooperationspartnern hoffentlich auch in der nächsten Saison weiterentwickeln“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, zum dritten Neuzugang im Rahmen der Personalplanungen.

Bruno Cicek selbst sagt zu seinem Wechsel: „Mir hat es im gesamten Towerstars Umfeld in der Zeit während der vergangenen Saison bereits sehr gut gefallen und ich denke, dass Ravensburg ein super Ort ist, um die nächsten Schritte zu gehen. Ich möchte mit den Towerstars so erfolgreich sein wie nur möglich. Dafür will ich alles geben und mich Tag für Tag verbessern.“

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