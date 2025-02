Brune entscheidet nÃ¤chste Overtime: Huskies besiegen Starbulls verdient

Kassel. (PM Huskies) Zum Start ins Wochenende waren die Starbulls aus Rosenheim zu Gast in Kassel.

Garlent brachte die Huskies früh in Front, das vermeintliche 2:0 durch Wolf wurde nicht anerkannt, da die Schiedsrichter zu früh abpfiffen. Laub glich die Partie noch im Anfangsdrittel aus, die Entscheidung fiel schließlich erst durch Brune in der Verlängerung.

Die Huskies kontrollierten die Partie früh. In der zweiten Minute verpasste Garlent mit einem Schuss aus der Drehung noch den Führungstreffer, erzielte diesen aber dennoch wenige Minuten später mit einem Schuss ins linke Eck, nachdem die Starbulls-Defensive ihm zu viel Platz gelassen hatte (6.). Die Starbulls wurden ihrerseits in ihrem ersten Powerplay erstmals gefährlich, scheiterten aber an einer stabilen Defensive. In der zwölften Minute gab es schließlich den größten Aufreger der Partie: Im Huskies-Powerplay konnte der Goalie der Gäste die Scheibe nicht kontrollieren, sie landete schließlich auf dem linken Flügel bei Wolf, welcher sie im Tor versenkte. Der Treffer zählte jedoch nicht, da die Schiedsrichter im Glauben Porter hätte den Puck gesichert zu früh abgepfiffen hatten. Und so kam es wie es kommen musste: Im eigenen Powerplay glichen die Oberbayern durch einen Schuss von Laub ins rechte obere Eck das Spiel aus (15.).

Im zweiten Abschnitt waren große Chancen auf beiden Seiten lange Zeit Mangelware. Erst etwa ab dem Powerbreak kam wieder etwas Schwung in die Partie. Erst verpasste Cutler knapp (30.), dann blieb auch ein ordentliches Powerplay der Huskies ohne Erfolg. Auch im Anschluss zum Überzahlspiel häuften sich weiter die Chancen der Schlittenhunde: Innerhalb weniger Sekunden verpassten sowohl Turgeon als auch Wolf aus aussichtsreicher Position (36.), weswegen es ohne weitere Tore in die zweite Pause ging.

Im Schlussdrittel waren es zunächst die Gäste, die dem Führungstreffer näher waren. Trotz teils langen Puckbesitzphasen in der offensiven Zone brachten sie jedoch wenige Scheiben auf das Tor von Maurer. Die Huskies waren hingegen in dieser Phase gelegentlich per Konter gefährlich. Auch in diesem Drittel war es erneut das Powerbreak, welches den Spielverlauf etwas änderte. In den letzten Minuten waren es nun wieder die Schlittenhunde, die auf die Entscheidung in regulärer Spielzeit drängten. Da sie aber gleich zwei Überzahlsituationen in den Schlussminuten, trotz guter Chancen, verstreichen ließen ging es in die Verlängerung.

Dort kontrollierten erneut die Starbulls überwiegend die Scheibe, fanden aber auch bei 3-gegen-3 nicht den Weg zum Tor. Nachdem Cutler die beste Chance zunächst verpasste und kurz darauf sowohl Stretch als auch Bodnarchuk durchaus umstritten vom Eis gestellt wurden fiel die Entscheidung doch noch in der Overtime: Einen schönen Spielzug über Cutler und Brune vollendete Letzterer elf Sekunden vor Schluss zum vielumjubelten Siegtreffer.

Highlights des Spiels









Tore:

1:0 Garlent (Keck – 6. Min.)

1:1 Laub (PP – Ewanyk, Järveläinen – 15. Min.)

2:1 Brune (GWG – Cutler – 65. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV