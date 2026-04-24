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SC LangenthalTransfer-News

Brüderpaar verlängert beim SC Langenthal

24. April 20261 Mins read39
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Hassan Krayem. - © Leroy Ryser SC Langenthal
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Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerungen von Hassan (26) und Karym Krayem (24) bekanntzugeben.

Die Brüder bleiben dem SC Langenthal für zwei weitere Jahre erhalten.

Die beiden Stürmer haben je ihre zweite Saison in Langenthal abgeschlossen und zählen zu den Leadern dieses Teams. Hassan Krayem führte das Scoring in beiden Saisons an und konnte die Letzte als seine persönlich beste Saison mit 31 Punkten aus 27 Spielen beenden. Auch in den Playoffs wusste er zu überzeugen und schloss diese ebenfalls mit einer starken Bilanz von 12 Punkten aus 8 Spielen ab.

Auch Karym Krayem hat seine bisher erfolgreichste Saison in der MHL hinter sich. Diese Saison von Anfang an als Center und neben seinem Bruder eingesetzt konnte er offensiv mit 26 Punkten in der Qualifikation und nochmals 11 Punkten in 8 Playoff-Spielen sein Können zeigen.

Sportchef Marc Kämpf zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung der beiden Stürmer: «Hassan und Karym waren die offensiven Antreiber unserer Mannschaft und konnten ihr Niveau in den Playoffs noch steigern. Man sieht, dass sie sich in Langenthal sehr wohl fühlen und sich mit dem Club identifizieren. Sie sind im besten Hockeyalter und werden uns helfen, erfolgreich zu sein.»

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