Brüderpaar verlängert beim Grefrath Phoenix – Arbeitstagung des Landesverbandes NRW wird mit Spannung erwartet

Mit den Brüdern Laurenz und Philipp von Colson haben zwei weitere junge Spieler GEG-Trainer Joschua Schmitz ihre Zusage für die kommende Landesliga-Saison 2023/24 gegeben.

Auch in den Sommerferien sind es arbeitsreiche Wochen für Joschua Schmitz und seine „Grefrather Jungs“. Während die Mannschaft beim Sommertraining derzeit zweimal in der Woche intensiv an den Grundlagen für die Ende September beginnende Eiszeit arbeitet, feilt Schmitz, der neben seiner Aufgabe als Coach der 1. Mannschaft auch für die sportliche Leitung des Gesamtvereins zuständig ist, eifrig an den Rahmenbedingungen im Club und am Gesicht der 1. Mannschaft. Ziel ist es, ein Team mit einer guten Mischung aus jungen und entwicklungsfähigen, sowie erfahrenden und routinierten Spielern zusammenzustellen.

Stürmer Laurenz und Verteidiger Philipp von Colson gehören mit ihren 21 bzw. 18 Jahren zweifelsfrei zur erstgenannten Kategorie, von der sich Joschua Schmitz viel Dynamik und positive Impulse erhofft.

Im Vorjahr aus dem Krefelder DNL-Team gekommen, schaffte Laurenz von Colson beim Phoenix schließlich auch erfolgreich den Sprung ins Senioren-Eishockey. Mit 7 Toren und 10 Assists in 15 Spielen entwickelte sich der quirlige Rechtsschütze schnell zu einer festen Größe im Grefrather Angriffsspiel. „Laurenz hat sich im Laufe der letzten Saison gut entwickelt und sich von Spiel zu Spiel immer besser ins Team einfinden können“, so Joschua Schmitz über den laufstarken Angreifer mit der Nummer 10 „Laurenz ist ein sehr dynamischer Spielertyp, der auch dem Körperkontakt nicht aus dem Weg geht“. Von Colson, der in der Vorsaison zudem auch noch für die Grefrather U20 in 11 Spielen beachtliche 49 Scorerpunkte (31 Tore/18 Assists) beisteuern konnte, ist inzwischen 21-jährig ausschließlich für die 1. Mannschaft spielberechtigt. „Laurenz hat im letzten Jahr ungeheuer von der zusätzlichen Spielpraxis bei der U20 profitiert. Auch jetzt beim Sommertraining ist er sehr ehrgeizig und topfit. Ich denke, dass er nun in seiner zweiten Senioren-Saison von Anfang an eine noch tragendere Rolle bei uns einnehmen wird.

Wie sein älterer Bruder Laurenz, kam auch der um drei Jahre jüngere Phillipp von Colson zur Vorsaison vom Krefelder EV (U17) an die Niers. In erster Linie für die Grefrather U20 auf dem Eis, warf ihn kurz nach Saisonbeginn eine Verletzung zunächst zurück, so dass er im Junioren-Team lediglich auf 8 Einsätze kam. Dabei gelangen dem durchaus offensiv veranlagten Verteidiger immerhin 13 Tore und 11 Assists. Im Trikot der 1. Mannschaft bestritt Philipp von Colson zum Ende der Vorsaison vier Spiele und sammelte so bereits die ersten Erfahrungen im Senioren-Eishockey.

Zur nächsten Saison ist der 18-jährige Rechtsschütze nun fest für den Kader der 1. Mannschaft eingeplant, wird zudem jedoch auch weiter regelmäßig in der U20 zum Einsatz kommen.

Joschua Schmitz traut dem Youngster auch im Seniorenbereich einiges zu: „Philipp ist ein sehr junger und entwicklungsfähiger Spieler, der sehr gute Grundlagen mitbringt. Er versucht viele Situationen spielerisch zu lösen und ist zudem in der Lage, auch offensive Akzente zu setzen. Er hat einen guten Schuss. Neben den Junioren wird er auch bei der 1. Mannschaft die nötigen Eiszeiten bekommen, um sich in Ruhe weiterentwickeln zu können“. Wie in der Vorsaison wird Philipp von Colson auch in dieser Spielzeit mit der Nummer 33 für die GEG auflaufen.

Weitere Vertragsverlängerungen und auch noch die eine oder andere Neuverpflichtung sollen in naher Zukunft bekanntgegeben werden.

Für die Saison 2023/24 wurde bislang folgender Kader veröffentlicht

Tor: ./. –

Verteidigung: Stefan Bronischewski, Henry Karg, Tilo Schwittek, Philipp von Colson –

Angriff: Marlon Alves de Lima, Andreas Bergmann, Tobias Meertz, Max Parschill, Laurenz von Colson, Kai Weber, Brian Westerkamp

Arbeitstagung des Landesverbandes NRW

Ebenso spannend: Für den heutigen Samstag hat der Eishockey-Landes-Verband die NRW-Vereine zur Arbeitstagung nach Düsseldorf eingeladen, um gemeinsam mit den Clubs die Ligen-Zusammenstellungen und den jeweiligen Spielmodus festzulegen. Danach wird klar sein, mit welchen Teams sich die Grefrather EG ab Ende September wieder um Punkte und Platzierungen in der Landesliga messen wird.

