Brückner und Rodrigues verlängern beim EHC

Der EHC Königsbrunn setzt nach der bayerischen Meisterschaft weiter auf Kontinuität: Mit Peter Brückner und Stefan Rodrigues bleiben zwei prägende Offensivkräfte im Kader, die Tempo, Abschlussstärke und Erfahrung in die neue Saison einbringen.

Der 32-jährige Peter Brückner stammt aus dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und EV Landsberg. Nach Stationen in Bad Wörishofen, Ulm und Buchloe wechselte der gebürtige Kaufbeurer 2022 nach Königsbrunn und fand dort schnell eine tragende Rolle. Brückner steht für hohes Tempo, Torgefahr und eine klare Wettbewerbsmentalität. Mit seinem ausgeprägten Torinstinkt zählt er zu den verlässlichsten Scorern des EHC und zeigte auch nach schweren Verletzungen, dass er in entscheidenden Phasen Verantwortung übernehmen kann. In der Kabine gilt er zudem als wichtiger Orientierungspunkt für die Mannschaft.

Der 25-jährige Stefan Rodrigues erlernte sein Handwerk in seiner Geburtsstadt Ravensburg und durchlief dort den kompletten Nachwuchs. Über Einsätze in der 1b-Mannschaft und bei den DEL2-Towerstars führte sein Weg 2020 nach Lindau in die Oberliga, anschließend nach Ulm und zur vergangenen Saison zum EHC Königsbrunn. Rodrigues bringt Tempo, starke Stocktechnik und konsequenten Zug zum Tor mit. Durch seine Zweikampfstärke und seine intensive Spielweise bindet er Gegenspieler, schafft Räume und verleiht der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft. Er ist ein Spieler, der seinen Gegnern unter die Haut geht und wichtige Zweikämpfe gewinnt.

Team-Manager Sven Rampf sieht in beiden Verlängerungen ein starkes Signal für die kommende Saison: „Peter Brückner war in der Vorrunde unser bester Scorer und ist mit seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke ein wichtiger Motor der Mannschaft. Umso mehr freut es mich, dass er ein weiteres Jahr dranhängt. Stefan Rodrigues hat sich schnell integriert, bringt viel Tempo und Intensität mit und gehört für mich zu den besten Stürmern der Liga.“

239 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht