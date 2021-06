Brucker unterschreibt fÃ¼r zwei weitere Jahre

Linz. (PM Black Wings) Mit Marco Brucker konnten sich die Black Wings mit einem vielseitig einsetzbaren Stürmer einigen, der für die nächsten zwei Saisonen...

Linz. (PM Black Wings) Mit Marco Brucker konnten sich die Black Wings mit einem vielseitig einsetzbaren Stürmer einigen, der für die nächsten zwei Saisonen in Linz bleiben wird.

„Brucksy ist unser hauseigenes Schweizer Taschenmesser. Er kann jede Stürmerposition einnehmen und bringt auf jeder gute Leistungen. In der letzten Saison glänzte er sogar in der ersten Powerplayformation. Marco ist ein Profi durch und durch und sehr beliebt in der Umkleidekabine.“ – Dan Ceman, Head Coach

„Marco hat über die letzten Jahre bewiesen, in verschiedene Rollen schlüpfen zu können und ist deswegen ein wichtiger und wertvoller Bestandteil unserer Organisation. Wir freuen uns, dass Marco trotz anderer Angebote sich für einen Verbleib in Linz für die nächsten 2 Jahre entschieden hat.“ – Gregor Baumgartner General Manager

„Ich möchte wieder dort anknüpfen, wo ich in der letzten Saison aufgehört habe. Mannschaftlich müssen wir wieder zu den Top Teams in der Liga zählen und um eine Meisterschaft mitspielen. Die Play off‘s sind unser Minimalziel.“ –Marco Brucker

Momentaner Kader – Saison 2021/2022.

Torhüter:

Jussi Rynnäs (neu)

Thomas Höneckl (neu)

Verteidiger:

Josh Roach

Gerd Kragl

Chris Rumble (neu)

Maxim Lamarche (neu)

Laurin Müller

Raphael Wolf (neu)

Stürmer:

Andreas Kristler

Will Pelletier

Alexander Lahoda

Dragan Umićević

Stefan Gaffal

Marco Brucker

Julian Pusnik

Emilio Romig (neu)

Niklas Bretschneider

Jakob Mitsch