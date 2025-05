Brown weiter im Trikot der onesto Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Auch in der kommenden Spielzeit wird Aidan Brown für Gelb-Schwarz auf Torejagd gehen.

Der 26-jährige Rechtsschütze kam aus Rumänien zu den im vergangenen Jahr neu aufgestellten onesto Tigers. Bei seiner ersten Europastation, in welcher er für den SC Csikszereda der schwarzen Hartgummischeibe nachjagte, konnte er 67 Punkte bei 78 Einsätzen auf sein persönliches Punktekonto schreiben und musste 102 Minuten von der Strafbank aus zusehen. Auch in Bayreuth und der abgelaufenen Saison riss der 1,85 Meter große Flügelspieler, der das physische Spiel liebt, die 100-Minuten-Marke. Dies jedoch vermehrt in der ersten Saisonhälfte. Umso mehr das Jahr voranschritt, umso mehr gewöhnte sich Brown an das – im Vergleich mit Nordamerika – weniger physische Spiel und konnte sich mehr und mehr einbringen. Auf insgesamt 45 Punkte summierte sich der Output, wobei ihm 16 Treffer gelangen und 29 Beihilfen zu weiteren Toren für ihn zu verbuchen waren.

„Wenn Aidan auf dem Eis ist, nimmt das Spieltempo zu. Spieler, die nicht mithalten können, bleiben zurück und müssen ihn jagen. Er stellt beinahe bei jedem Wechsel eine konstante Torgefahr dar, ob mit oder ohne Puck. Er ist am besten, wenn er direktes, einfaches Hockey spielt und das Tor ansteuert. Er ist ein aggressiver Forechecker und seine Körperlichkeit macht ihn zu einem sehr harten Gegner, wie wir im letzten Teil der Saison beobachten konnten. Seine Entschlossenheit und sein Siegeswille ist vorbildlich für seine Teamkollegen. Er bringt Elemente und einen Spielstil mit, der zu Entscheidungen von Spielen beiträgt“, beschreibt Head-Coach Suarez die Vorzüge von Brown.

Hallo Aidan, wo erreichen wir dich gerade und wie verläuft deine eishockeyfreie Zeit?

Aidan Brown: Ich bin gerade wieder zurück in Toronto und verbringe viel Zeit mit Familie und Freunden. Kürzlich war ich im Urlaub in den USA um Freunde zu besuchen und etwas zu entspannen. Es hat mir gang gut getan mal nicht auf dem Eis zu stehen, aber ich vermisse es auch irgendwie. Ich freue mich, bald wieder nach Bayreuth zu kommen.

Wie waren deine ersten Erfahrungen in Deutschland. Wie hat es dir gefallen?

Aidan Brown: Meine ersten Erfahrungen in Deutschland waren fantastisch. Alles – von der Kultur bis zu den Menschen – war einfach unglaublich. Deshalb freue ich mich, wiederkommen zu können und noch viel mehr zu erkunden. Ich liebe es, in Europa zu sein und zu sehen, wie unterschiedliche und einzigartige andere Orte auf der Welt sein können.

Du kehrst nach Bayreuth zurück. Hieraus schließen wir, dass du an Bayreuth selbst Gefallen gefunden hast?

Aidan Brown: Ich bin definitiv ein großer Fan der Stadt und der Menschen in Bayreuth. Es ist eine sehr leidenschaftliche Stadt, die gerne gewinnt. Ich habe Liebe und Stolz entwickelt für die Stadt, die Menschen hier und die wunderschöne Landschaft. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen und empfangen. Die Unterstützung in allen Belangen war großartig.

Gab es etwas, was dich überrascht hat? Dir gut oder nicht so gut gefallen hat? Sei es das Essen, der Straßenverkehr oder die Landschaften?

Aidan Brown: Ich war überrascht, wie gut das Essen ist. Man hört sehr oft, dass es in Deutschland die besten Biere gibt, aber man hört selten, wie gut das Essen hier ist. Das Autofahren war anfangs etwas anders. Ich bin größere Straßen und Fahrzeuge gewöhnt in Nordamerika, aber es war toll einmal zu sehen, wie es ist in europäischen Städten zu fahren und vieles zu erkunden. Die europäische Architektur hat mich umgehauen. Manche Gebäude und Innenstädte sind einfach wunderschön.

Du bist in eine neue gegründete Organisation gekommen. Wie war es für dich in einem Team zu spielen, dass sich aus gut 20 neuen Jungs zusammengesetzt hat?

Aidan Brown: Die Eingewöhnung in einem neuen Team mit vielen neuen Spielern war für mich eigentlich ganz normal. Seit ich vor fünf Jahren angefangen habe professionell Eishockey zu spielen, fühlt es sich an, als würde man oft neue Räume betreten. Ich war einfach froh, dass alle sehr herzlich waren und wir uns schnell gut verstanden haben. Die Jungs haben mich teilweise in ihren Familien aufgenommen, sodass hier schnell Freundschaften entstanden sind, die halten werden.

Die Saison ist sportlich gesehen mittelprächtig gelaufen. Ihr hattet gute Phasen aber auch welche, wo nichts zusammen ging. Wie kannst du dir das Auf und Ab erklären?

Aidan Brown: Ich denke, Höhen und Tiefen gehören zum Eishockey und zum Sport dazu, das gibt es fast jede Saison. Wichtig ist einfach, positiv zu bleiben. Natürlich gab es diese Saison Phasen, wo ich mit meinem persönlichen Spiel, aber auch wir insgesamt als Mannschaft sehr unzufrieden waren. Ich denke, wir können es besser und werden dies in der neuen Spielzeit auch zeigen.

Du selbst hast 16 Tore geschossen und fortlaufend während der Saison immer mehr Verantwortung übernommen. Wie zufrieden warst du mit deiner persönlichen Leistung?

Aidan Brown: Ich habe im Laufe der Saison wirklich versucht, mein Spiel zu verbessern und habe mich dann auch sicherer gefühlt. Jetzt, da ich die Liga kenne und ich weiß, was man braucht, um erfolgreich zu sein, erwarte ich mehr und Großes von mir. Ich will gewinnen und ich denke, die Organisation in Bayreuth hat den Wunsch, etwas Besonderes aufzubauen.

Du bist in der Heimat. Wann wird für dich persönlich die Vorbereitung auf die neue Saison starten und wie sieht diese aus?

Aidan Brown: Die Vorbereitungen für nächste Saison haben bereits begonnen. Zum Glück lebe ich in einer der größten „Hockey-Städte“, sodass wir das ganze Jahr über Eis haben und viel trainieren können. Über den Sommer trainiere ich fünf Mal die Woche und gehe drei Mal in der Woche aufs Eis. Zudem trainiere ich gerne zusammen mit meinem Bruder außerhalb der Saison, wenn wir beide zu Hause sind. Er spiel derzeit in der OHL.

Aidan, vielen Dank für deine Ausführungen. Wir freuen uns, dich bald wieder in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

-av-

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter:

Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer, Aidan Brown

