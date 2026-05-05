Brooks Macek kommt zurück in die DEL

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können wenige Tage nach dem Ende der PENNY DEL Saison 2025/26 ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren.

Demnach schließt sich Brooks Macek dem amtierenden Vizemeister an.

„Wir freuen uns sehr, Brooks und seine Familie bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat seine Scorerqualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu bringt er eine Menge internationale Erfahrung mit“, beschreibt Adler-Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins den Neuzugang.

Macek ist in Deutschland kein Unbekannter. Von 2013 bis 2018 lief der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass in Iserlohn und München auf, sammelte dabei in insgesamt 308 Begegnungen 231 Scorerpunkte. Zur Saison 2018/19 zog es den 1,80 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Rechtsschützen, der 2010 in Runde sechs an Position 171 von Detroit gedraftet wurde, nach Nordamerika, wo er für Chicago in der AHL 66 Punkte in 81 Begegnungen verbuchte.

Seit 2019 geht der olympische Silbermedaillengewinner von 2018 in der multinationalen KHL für Yekaterinburg auf Torejagd. 450 Spiele, 162 Tore und 148 Vorlagen stehen für den Angreifer zu Buche. Macek hat in Mannheim einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet.