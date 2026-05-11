Brooklyn Beckers wechselt von den Füchsen Duisburg komplett zu den Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 21-jährige Stürmer Brooklyn Beckers wird in der kommenden Saison zu den Ice Aliens wechseln und fest für das Team vom Sandbach spielen.

In der letzten Spielzeit kam er mittels einer Förderlizenz der Füchse Duisburg für Ratingen zum Einsatz und erzielte in 22 Partien 8 Treffer und gab 5 Vorlagen (13 Punkte). Jetzt folgt sein kompletter Wechsel in das Team von Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges, der in Brooklyn noch einiges an Entwicklungspotential sieht: „Brooklyn war in der letzten Saison wie auch in den zwei Jahren davor mit Förderlizenz von den Füchsen Duisburg für uns spielberechtigt, jetzt wechselt er komplett zu uns. Die kommende Saison ist nach Reglement seine letzte als U-Spieler. Er muss also seine gute Entwicklung der letzten Saison kontinuierlich fortsetzen, um einen Platz in den ersten drei Reihen zu beanspruchen.“

Brooklyn Beckers Karriere in Zahlen

Source: Brooklyn Beckers @ Elite Prospects