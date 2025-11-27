Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Ratinger Ice AliensTransfers

Brooklyn Beckers wechselt an den Sandbach

27. November 20251 Mins read63
Brooklyn Beckers - Â© Daniela Schmidt
Ratingen. (PM Ice Aliens) Brooklyn Beckers wechselt mit FÃ¶rderlizenz zu den Ratinger Ice Aliens!

Die Ice Aliens verpflichten den 21-jÃ¤hrigen Brooklyn Beckers von den FÃ¼chsen Duisburg. Der linksschieÃŸende StÃ¼rmer wechselt per FÃ¶rderlizenz an den Sandbach und wird langfristig beim Team mittrainieren und spielen. Brooklyn Beckers, da war doch was? Schon in der Saison 2023/24 kam er per FÃ¶rderlizenz fÃ¼r die Ratinger zum Einsatz und in der vergangenen Spielzeit absolvierte er ein Spiel in Ratingen.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich Ã¼ber eine zusÃ¤tzliche Option: „Brooklyn war schon mal mit FÃ¶rderlizenz bei uns. Damals habe ich ihn als StÃ¼rmer und Verteidiger eingesetzt. Er steigt sofort bei uns ein und dann werde ich sehen, wie sein aktueller Zustand ist und in welcher Form er uns helfen kann. Ich bedanke mich bei den FÃ¼chsen Duisburg fÃ¼r die Option.“

Er wird die RÃ¼ckennummer tragen.

592
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

