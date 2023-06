Broncos: Zwei junge Verteidiger bleiben an Bord

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben hoch erfreut die Vertragsverlängerungen mit den beiden Verteidigern Johannes Gschnitzer und Alexander Brunner bekannt. Johannes Gschnitzer geht...

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos geben hoch erfreut die Vertragsverlängerungen mit den beiden Verteidigern Johannes Gschnitzer und Alexander Brunner bekannt.

Johannes Gschnitzer geht mit 21 Jahren in seine fünfte Saison mit den Wipptal Broncos. Trotz seines jungen Alters gehört der Wipptaler bereits zum fixen Stammpersonal. Der Linksschütze durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Broncos und gab sein Debut in der Seniormannschaft in der Saison 2019/20. Zudem sammelte Gschnitzer bereits Erfahrung in der IHL Division I (für die Wipptal Broncos) und in der IHL (für die Falcons Brixen). In der Saison 2021/22 durfte er sogar an der Weltmeisterschaft der U20-Kategorie teilnehmen, wobei er es auf fünf Einsätze bei diesem Turnier brachte. Bisher trug Johannes Gschnitzer 104-mal das Trikot der Wipptal Broncos, wobei er 1 Tor und 8 Assists verbuchen konnte.

Auch Alexander Brunner ist 21 Jahre alt und startet in seine zweite Saison mit den Wipptal Broncos. Nachdem auch er in der Wipptaler Jugend groß wurde, wechselte der groß gebaute Verteidiger mit dem Beginn seiner Oberschulzeit nach Klobenstein zu den Rittner Buam. Hier schaffte er den Sprung in die Seniormannschaft und kehrte zur Saison 2022/23 zurück zu seinem Heimatclub. Auch Alexander brachte es in der Vergangenheit auf mehrere Einsätze mit der Nationalmannschaft. 2019 und 2020 nahm er jeweils an der U18-WM teil und sammelte 10 Einsätze. In der AlpsHL stand der Linkschütze bereits 181-mal auf dem Eis, wobei er 36 Spiele in Blau-Weiß absolvierte.

