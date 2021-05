Broncos trotz Halleneinsturz weiter optimistisch

Sterzing. (PM Broncos) Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wann die eingestürzte Weihenstephan Arena von der Staatsanwaltschaft freigegeben wird, und deshalb...

Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Sterzing und Bürgermeister Peter Volgger arbeiten die Verantwortlichen intensiv daran, dass im Herbst eine Übergangslösung bereitsteht und somit der Trainings- und Spielbetrieb in Sterzing stattfinden kann.

Die Einschreibung in die Alps Hockey League wurde angesichts der ungewissen Situation mit Vorbehalt vorgenommen und dem Verein wurde eine Frist bis zum 30. Juni eingeräumt, innerhalb derer die Einschreibung ohne Zahlung der Pönale zurückgezogen werden kann. Damit die Teilnahme an der AHL und an der IHL Serie A bestätigt werden kann, braucht es Gewissheiten in Bezug auf eine überdachte Eisfläche, wo Zuschauern und Sponsoren den Umständen entsprechend ein angemessenes Umfeld geboten werden kann.

Der Jugendbereich wird hingegen unabhängig davon weitergeführt, denn dank der tatkräftigen Unterstützung durch die Gemeinde ist man sicher, dass es eine Übergangslösung in irgendeiner Form geben wird, auch wenn diese nicht den Standards der AHL genügen sollte.