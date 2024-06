Broncos: Paul Eisendle bleibt an Bord

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerung mit Paul Eisendle bekannt. Der 26-jährige Angreifer startet in seine insgesamt siebte Saison...

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerung mit Paul Eisendle bekannt.

Der 26-jährige Angreifer startet in seine insgesamt siebte Saison mit den Wildpferden. In seiner bisherigen Karriere lief der großgewachsene Linksschütze bereits 216x im Dress der Blau-Weißen auf. In der vergangenen Saison verbuchte Eisendle insgesamt 9 Tore und 13 Assists.

Obwohl der Angreifer erst sehr spät mit dem Eishockey begann, gehört er seit Jahren zum fixen Bestandteil der Mannschaft. Paul konnte in der Vergangenheit immer wieder mit seinem körperlichen Spiel und Einsatz überzeugen. Auch in der kommenden Saison wird unsere Nummer 19 ein wichtiger Baustein im Roster der Broncos sein.