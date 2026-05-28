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Wipptal Broncos Weihenstephan

Broncos: Internationale Kracher für die Vorbereitung

28. Mai 20261 Mins read31
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Sterzing. (PM Broncos) Die ersten Meldungen bzgl. der neuen Saison wurden bereits bekannt gegeben. Neben dem Roster haben die Verantwortlichen auch an den Testspielen gearbeitet und dabei einige Hochkaräter an Land gezogen.

Insgesamt sieben Spiele werden die Broncos in der Vorbereitung absolvieren. Los geht es am 15. August mit dem Heimspiel gegen das NCAA-Team aus Bowdoin, welche ab 17:00 zu Gast in der Weihenstephan Arena sein werden. Es wird dies das erste Testspiel gegen einen nicht europäischen Club der jüngeren Vereinsgeschichte sein! Eine knappe Woche später treffen die Wildpferde dann auf die Gladiators aus Erding. Am 28. August folgt dann das Rückspiel gegen den Oberligisten in der Weihenstephan Arena. An den beiden Folgetagen treffen die Broncos beim Unterland-Cup sowohl auf die Cavaliers als auch auf die Piraten aus Eppan. Abgerundet wird das anspruchsvolle Testprogramm mit den beiden Begegnungen gegen die Bellinzona Snakes aus der zweiten schweizer Liga. Diese beiden Begegnungen finden jeweils in der Weihenstephan Arena statt, nämlich am 04. und 05. September.

Das Testspielprogramm in der Übersicht:

SA 15.08 um 17:00 WIPPTAL BRONCOS – Bowdoin University (NCAA III) in Sterzing

SO 23.08 um 18:00 Erding Gladiators (Oberliga) – WIPPTAL BRONCOS in Erding

FR 28.08 um 20:00 WIPPTAL BRONCOS – Erding Gladiators (Oberliga) in Sterzing

SA 29.08 um 19:00 WIPPTAL BRONCOS – Unterland Cavaliers in Neumarkt

SO 30.08 um 18:00 WIPPTAL BRONCOS – Eppan in Neumarkt

FR 04.09 um 19:00 WIPPTAL BRONCOS – Bellinzona Snakes (SL) um 19:00

SA 05.09 um 17:30 WIPPTAL BRONCOS – Bellinzona Snakes (SL) um 17:30

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