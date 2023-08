Broncos: Ein Neuzugang und zwei bekannte Spieler zum Abschluss

Artikel anhören Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Derek Topatigh und die Vertragsverlängerungen mit Michael Messner...

Artikel anhören Artikel anhören

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Derek Topatigh und die Vertragsverlängerungen mit Michael Messner und Davide Conci bekannt.

Derek wurde am 03. März 1997 in Mississauga (Kanada) geboren und verbrachte seine Jugend in seinem Heimatland. Zur Saison 2016/17 wechselte der Verteidiger in die Vereinigten Staaten und spielte dort in der Collegemeisterschaft (NCAA). Über die Jahre entwickelte sich der Rechtsschütze zu einem wahren Leader und wurde zur Saison 2019/20 der Kapitän des Teams. In vier Saisonen sammelte Topatigh 129 Einsätze und 43 Punkte. 2020 wechselte der Kanadier für kurze Zeit in die SPHL zu Macon Mayhem (23 Spiele, 3 Tore, 5 Assists), bevor er den Sprung in die ECHL waagte.

Zunächst wurde er dabei verliehen und ab der Saison 2021/22 war Topatigh ein fixer Bestandteil der Atlanta Gladiators. Bereits in seiner ersten Saison verbuchte er so viele Punkte wie kein anderer Verteidiger innerhalb der Mannschaft. In 67 Einsätzen sammelte der 26-Jährige stolze 40 Punkte. Auch in der abgelaufenen Saison erzielte Topatigh so viele Punkte, wie kein anderer Verteidiger innerhalb der Mannschaft. In 65 Einsätzen brachte er es auf 38 Scorerpunkte.

Auch Michael Messner wird in der neuen Saison wieder in der Verteidigung auflaufen. Der 29-Jährige Sterzinger ist ein absoluter Fixpunkt in der Verteidigung der Broncos und wird dies auch in der neuen Saison wieder unter Beweis stellen. In seiner Karriere lief Messner bisher 386mal für die Wipptal Broncos auf und sammelte dabei stolze 68 Punkte. In der abgelaufenen Saison sammelte der Linksschütze 7 Punkte bei 30 Einsätzen.

Zu guter Schluss folgt noch Davide Conci. Der 27-Jährige lief bereits in der abgelaufenen Saison für die Wipptal Broncos auf und schlug direkt wie eine Bombe ein. In 35 Einsätzen erzielte der Angreifer stolze 15 Tore und verbuchte weitere 16 Assists. Auch in der kommenden Saison wird unsere Nummer 54 wieder voll angreifen und den Fans in der Weihenstephan Arena einige denkwürdige Momente bescheren.

Somit sind die Kaderplanungen für die Wipptal Broncos zur kommenden Meisterschaft abgeschlossen.

3791 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten