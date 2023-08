Broncos: Drei wichtige SÃ¤ulen bleiben der Mannschaft erhalten

Artikel anhören Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerungen mit Fabian Hackhofer, Alessio Niccolai und Daniel Soraruf bekannt. 533...

Artikel anhören Artikel anhören

Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerungen mit Fabian Hackhofer, Alessio Niccolai und Daniel Soraruf bekannt.

533 Einsätze für die Wipptal Broncos, 221 Punkte und viele unvergessliche Momente. Diese Attribute passen zu unserem langjährigen Kapitän und Leader der Mannschaft – Fabian Hackhofer. Auch in der kommenden Spielzeit wird „Hacky“ wieder im blau-weißem Dress auflaufen und für emotionale Momente in der Weihenstephan Arena sorgen. Seit der Saison 2007/08 gehört der Verteidiger zum Aufgebot der Broncos. Einzig in der Saison 2012/13 spielte der 32-Jährige für die Rittner Buam. Auch in den letzten Jahren spielte der Linksschütze eine tragende Rolle und überzeugte mit viel Leidenschaft. In der abgelaufenen Saison konnte Hackhofer stolze 19 Assists verbuchen.

Auch Alessio Niccolai wird in der kommenden Saison erneut für die Wipptal Broncos auflaufen. Trotz seines jungen Alters (Jahrgang 2001) ist Niccolai ein unverzichtbarer Stammspieler. Seine Anfänge machte der Verteidiger im Jugendsektor der Wipptal Broncos. Diese durchlief er einmal zur Gänze, bevor er in der Saison 2018/19 sein Debüt für die erste Mannschaft feierte. In dieser Zeit sammelte der schnelle Linksschütze stolze 149 Einsätze, wobei ihm 15 Punkte und 20 Assists glückten. In der abgelaufenen Meisterschaft sammelte Niccolai 3 Tore und 6 Assists.

Abgerundet wird das Trio durch Daniel Soraruf. Auch Soraruf verbrachte seine gesamte Jugend im Sektor der Wipptal Broncos. Auch ihm gelang in der Saison 2018/19 der Durchbruch und spielt seitdem für die erste Mannschaft. In diesem Zeitraum sammelte er 138 Einsätze, wobei er 5 Tore und 23 Assists verbuchen konnte. In der abgelaufenen Meisterschaft gelangen ihm 7 Torvorlagen.

2502 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten